El veintiocho de mayo se aproxima a pasos agigantados y los partidos políticos entran en una etapa frenética conocida como "precampaña", donde muchos se equivocan al pensar que hacer promesas de última hora les puede salvar.

Soy más partidaria de la "campaña permanente", aquella en la que día a día, mes a mes y durante toda la legislatura se trabaja con esfuerzo, se gestiona con eficacia y sobre todo se atiende a las personas, sin días predeterminados, sin horarios, en cualquier lugar y sobre cualquier asunto, porque nuestro primer mandamiento es que los problemas de nuestros vecinos son los nuestros. También tengo claro que en dos meses de precampaña no se pueden suplir cuatro años de trabajo y los que no han estado, no han trabajado y han hecho de la desidia su modus operandi ahora lo van a tener complicado.

Es importante recordar que hemos pasado una legislatura atípica, marcada por una crisis sanitaria, económica y social y por si teníamos poco, hemos tenido enfrente una oposición destructiva que ha mirado más por los intereses de su partido que por los de sus vecinos y su pueblo.

El ayuntamiento ha tenido que reconfigurar muchos proyectos y la gestión municipal ha estado marcada durante casi dos años por la pandemia; a pesar de las dificultades hemos conseguido cumplir la mayoría de nuestros objetivos. Pero si de algo estoy satisfecha es de cómo me perciben mis vecinos y vecinas; sí, soy su alcaldesa, pero al mismo tiempo no he dejado de ser Paz, sin más, sin filtros, sin caretas y con mi nombre como único título. La cercanía, la confianza, la transparencia y la normalidad han marcado la labor del equipo de gobierno durante toda la legislatura. Y ahora es necesario continuar haciendo participes de nuestro proyecto a todos nuestros vecinos y vecinas, porque el Puçol del futuro lo vamos a construir entre todos.

Quiero y necesito de todos y todas para seguir trabajando por un Puçol más limpio, más seguro, con nuevos retos y proyectos. Quiero seguir trabajando por el empleo y la estabilidad de las familias, por una educación y unos colegios de calidad y sobre todo por y para las personas. En definitiva, quiero contar con vosotros para seguir construyendo un Puçol mejor entre todos.