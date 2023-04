Com ja vaig comentar fa unes setmanes en aquesta columna, estava assistint a l’espectacle del «desmuntatge» de les llistes del partit ultradretà que anaven caient en ciutats grans per les picabaralles i per falta de democràcia interna. Hui vull comentar el «canvi de cromos» que s’està donant entre gent de Ciudadanos i del PP. És que per molt que vulgues seguir el que passa pocs dies abans del tancament de les llistes electorals, el vertigen t’agrana. Mare meua!!!

Sembla que el PP està fent bona la dita que diu que «a río revuelto, ganacia de pescadores» i s’està nodrint de gent que abandona el partit taronja però que, al seu temps, no vol deixar la política. Tota una lliçó de coherència per la seua banda.

Per altra part, el PP, sembla buscar l’experiència de càrrecs municipals o d’altres institucions per aprofitar-se’n de l’ambició política de la gent que abandona Ciudadanos en un moment bastant complicat per a la formació taronja.

Les conseqüències que aquests canvis de cromos polítics transmeten a la ciutadania són demolidores perquè, per una banda donen a entendre, tant els que marxen com qui els fitxa, que tot s’hi val per tal de mantindre les poltrones del poder i que, en definitiva les ideologies no són tan importants.

Per altre costat, deuen pensar que a la gent li deu donar igual per quina formació política s’acaben presentant, perquè al final, sempre guanyen els mateixos. O, el que encara és pitjor, que ens deixem convéncer amb facilitat de què aquests moviments siguen els millors per al conjunt.

Després els analistes i els dirigents de les formacions polítiques es queixen de la baixa participació en les eleccions i d’una, cada vegada més alta abstenció, elecció darrere elecció. Normal. Si el que estem veient és que s’intercanvien les poltrones del poder entre els mateixos de sempre i sense cap vergonya. Què esperen? Que els validem aquestes formes poc ètiques de fer política? Que la mateixa gent que abans era adversària política ara compartisca interessos i ens intente fer veure que no passa res? Que estiguen creant un gran tap de suro que impedisca l’accés a la política a la gent jove, amb talent, ganes i que encara té il·lusió per fer coses? Com esperen que els puga’m creure si abans ens deien una cosa i ara una altra?

Ara fa al voltant de vint anys, i després d’escoltar a una dirigent del PP que deia que les ideologies havien mort, vaig afirmar amb contundència que aquesta premissa, per a mi, era falsa i que les ideologies encara estaven vives i pagava la pena defensar-les. Hui, vint anys després i amb un recorregut vital que inclou el pas per la política municipal, vull afirmar que, tot i que de vegades ja no ho semble, per tots els espectacles vergonyosos als quals encara ens estan sotmetent alguna gent de dretes i esquerres de la política, les ideologies existeixen. El que possiblement s’haurà perdut en part és la coherència en política, que és prou diferent.

I, d’això últim, de la falta de coherència en política, sí que estic absolutament convençuda que en queda ben poca. I, la veritat és que em resulta trist dir-ho, però els fets quotidians així m’ho indiquen des de fa un temps.

Almenys per a mi, les ideologies quan hi ha coherència, poden evolucionar amb la persona o les persones, però fer-ho per un canvi de cromos per mantindre el poder a qualsevol preu, ni és ètic ni saludable democràticament parlant.

Cadascú sabrà el que fa i que no es queixe del que després pot escoltar o recollir.