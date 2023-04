Es necesario poner en valor el papel que se juega desde los municipios en mejorar el día a día de las personas, en prestar los servicios necesarios para tener una vida digna y en atender todas las necesidades que cualquier situación, por muy crítica que sea, requieran.

Cuando un vecino o vecina tiene un problema, independientemente del tema que se trate y de la administración competente, se dirige al ayuntamiento para solucionarlo. Y, cuanto más pequeño es el ayuntamiento, más importante es este papel.

Reconociendo este esfuerzo y la importancia de los ayuntamientos, la Generalitat Valenciana, en colaboración con las Diputaciones de Castellón y Valencia, creó en 2017 en Fondo de Cooperación para mejorar la financiación de los ayuntamientos.

Sin embargo, los ayuntamientos nos encontramos con multitud de problemas, ya no solo para llevar a cabo iniciativas que mejoren la vida de ciudadanía, sino para sacar adelante el día a día: cumplir con una Ley de Contratos pensada para que sólo se pueda cumplir desde las grandes capitales; sufrir un límite del incremento de la masa salarial que impide crear plazas para mejorar los servicios que se prestan; en condiciones de no suspensión de las reglas fiscales, el cumplimiento de una regla de gasto que carece de cualquier lógica financiera y que penaliza a los ayuntamientos ahorradores; la no libre disposición del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, es decir, de los propios ahorros generados por los ayuntamientos o la penalización a los municipios que pierden población en el sistema de financiación, entre otros.

Son conceptos que pueden resultar abstractos para una mayor parte de la ciudadanía, pero que limitan, y mucho, tanto la capacidad como la rapidez con la que actuamos desde los ayuntamientos.

Los municipios son clave en la cohesión territorial y se deben establecer herramientas para facilitar la gestión del día a día. Es urgente.