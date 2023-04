Noticia de otro mundo

Algo así como una mutación del mundo podría deducirse de las cien personalidades más influyentes que Time ha elegido. También es un catálogo de la corrección política, con su aderezo ‘freakie’, como la lista electoral de Ada Colau.

Al ver los cien de Time me pregunto si no estaré habitando en otro mundo, remoto, anticuado y casposo, porque en realidad sé quién son no más de media docena, me suena otra media docena y la mayoría ni sé qué hacen ni si existen de verdad.

Serán entes virtuales en una gran burbuja, una lista de ‘influencers’ y no de personalidades que influyan de forma tangible, sólida y demostrable, con presente y futuro. Durante largos años fui lector de Time y ahora me veo en un mundo desconocido.

La corrección política ha escaneado los fondos de armario de Time y los ha puesto en el índice de cosas prohibidas. Ni Xi Jinping, el hombre más poderoso del mundo, se salva del barrido. Serle fiel a Time fue como que tu mujer se prendase del vecino del quinto.

En los cien del Time abundan actores y actrices de series de éxito, muchos líderes climáticos y el futbolista Leo Messi. No se trata de lamentarse por la psicoterapia del ‘selfie’ y añorar los héroes de Plutarco. Si hablamos de líderes, de la lista de Time solo reconozco a Da Silva, Joe Biden –enrolado por sexta vez-, Gustavo Petro, Olaf Scholz o la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Con los demás mi ignorancia es supina, aun habiendo escrito en abundancia de política internacional. Esas noticias de otro mundo llegan como un pollo frito envasado al vacío. Es un reparto de personajes sin calorías ni humo de tabaco ni corbata, sin las marcas de tazas de té en la tapa de los libros. Es el mundo de siempre, claro, pero en versión ‘woke’ liofilizada.