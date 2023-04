En la historia i els valors de la ciutat de Gandia van la superació de les adversitats, l’ambició i la determinació col·lectives i, per damunt de divisions partidàries i d’interessos personals, la construcció d’un projecte de ciutat que integra a tots, que abraça a tots, sempre determinat a emprendre noves ambicions. I a conquerir-les sempre units.

El nostre projecte de ciutat ha superat, en efecte, una de les legislatures més complicades. Superant una quebra de les finances municipals, havent-nos convertit hui en un Ajuntament complidor, irreprotxable, on hi ha estabilitat pressupostària i es paga puntualment els proveïdors; afrontant una pandèmia, primer, una guerra, més tard, i les seqüeles en empreses i famílies; o la difícil situació després de les restriccions sanitàries, que hem superat amb indicadors d’atur 4 punts per baix de la mitjana de la Comunitat, i d’afiliacions a la Seguretat Social com mai. Tots els indicadors són millors que fa quatre anys.

Som optimistes, però no ens conformem.

Volem que la capital de la Safor continue ajudant les famílies i les empreses, davant la prosperitat o la incertesa, per a l’avanç col·lectiu de tots; per a seguir generant prosperitat i riquesa, atraient i facilitant les inversions privades, convertint-nos en destinació preferent dels projectes empresarials, de talent, coneixement i recerca, amb facilitats des de l’administració, aliances per avançar, dinamisme, i col·laboració públic-privada com a fet diferencial d’una etapa d’avanços.

Volem que la ciutat de la salut i del benestar faça de Sanxo Llop, tot un sector urbanístic que trobàrem paralitzat i bloquejat, i que hui està en marxa, un punt d’instal·lació d’empreses del sector sociosanitari –el nostre Districte Digital implantat és del sector sociosanitari—, obert a més indústries i capaç de crear llocs de treball d’alt valor afegit. Que al voltant de la salut i el benestar hi haja, cada vegada més qualitat de vida.