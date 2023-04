Ales Drassanes del Cap i Casal una excel·lentment exposició ens mostra la vidadel poeta oriolà, reivindicant el seu compromís amb la gent i la causa republicana, i el seu final com víctima de la repressió de la dictadura franquista. Una exposició que ens aporta molts elements i referències de com un jove de poble es va convertir en un poeta de talla, tanmateix situa el paper del poeta en aquella guerra provocada per una sublevació reaccionària, i especialment com la ciutat de València va estar capital de la República.

València donà acollida a refugiats, de diverses parts de l’estat, la seua població va créixer, entre eixe conjunt hi havia un gran nombre d’artistes, escriptors, i altres persones de l’àmbit de la cultura. Si teniu ocasió de llegir el llibre del alcoià Juan Gil Albert Memorabilia comprovareu detalls del pas per la ciutat d’aquesta gent. A l’esmentat text, podeu conèixer anècdotes de Gil Albert, qui descriu com la ciutat es convertí en «en una urbe promíscua en la que se codeaban los ministros con los milicianos, la gente de la huerta con los funcionarios madrileños, los desocupados con los los excedidos por su labor, en medio de una flotante materia hibrida a la que, tanto o más que el parte de guerra, o que incluso las visitas de la aviación, le asediaba a diario el problema del dormir y del comer, de done dormir y de donde comer».

Al nostre Ajuntament es van celebrar les sessions del Segon Congres Internacional d’Escriptors, on el jove poeta oriolà, al igual que la resta d’ assistents, van seguir les intervencions, dos fotos sorprenen la del poeta escoltant i la seua eixida per la porta del consistori. En tal marc, amb tants i tants noms famosos, la veu del valencianisme no va estar absent, puix va haver-hi una ponència, que, com l’investigador Manuel Aznar destaca, constituïx el document més significatiu de la intel·lectualitat valencianista durant la guerra civil. El text fou llegit per Carles Salvador el 10 de Juliol de 1937: «Nosaltres proclamen, i parlem per pròpia experiència d’escriptors, que quan més aferrissat a la terra s’és, més internacionalista hom arriba a ésser... La millor defensa de la cultura, cridem nosaltres, és la total defensa dels interessos culturals de les petites nacionalitats. La defensa de la cultura ha de radicar d’una manera integra i enèrgica, en la absoluta defensa de les personalitats autòctones i vàries, de les minories nacionals».