Hace algunos años, alguien del equipo directivo del instituto donde trabajaba decidió que durante la semana del 8 de marzo sonaría una canción en cada cambio de clase cuyo estribillo repetía la frase «lo que no te mata te hace más fuerte»: supuestamente, un lema y una canción feministas. Ni el lema ni la canción tenían nada de feminista y, de hecho, hacían resonar toda una constelación de significados dañinos que varias compañeras y yo misma cuestionamos por escrito. De entre todas las razones que había para no elegir esa frase destacaba un dato de su historia: «lo que no te mata te hace más fuerte» es una frase de Nietzsche que condensaba la visión de la educación y la socialización nazis, hasta tal punto que fue el lema oficial del Ordensburg Vogelsan, un centro de formación militar nazi donde se formó a juventudes hitlerianas. Un lema nazi presentado como lema feminista. A pesar de la interpretación «empoderante» que esa persona pretendía darles, las palabras por sí mismas tienen historia, arrastran significados, trasladan ideas. Ignorar ese trasfondo, cuando cabe rectificar, es un error; cuando no se rectifica es una negligencia imperdonable. No sirvió de nada. La cancioncita de marras se quedó como parte de las actividades del 8 de marzo porque la responsable decidió que su interpretación era la que tenía que prevalecer y que esa frase no tenía nada que ver con el nazismo. Su razonamiento fue, por arte de autoridad: la frase significa lo que yo digo que significa. Y aquí viene lo más llamativo: un compañero, ante nuestra desolación, intentó consolarse y consolarnos diciendo «menos mal que los alumnos toda esa historia no la saben».

Esta es la realidad: entre conocimiento y pensamiento crítico no hay oposición sino necesidad mutua. El conocimiento sin pensamiento crítico es ciego; el pensamiento crítico sin conocimiento está vacío. Uno sin el otro no sirven de nada. Cuando uno conoce el origen y el significado profundo de una expresión puede criticarla; en cambio, a quien le falte ese conocimiento se quedará con la intención y el mensaje que la instancia de poder pretende que tenga y no la cuestionará. Ya dice Amelia Valcárcel que el feminismo, ejemplo paradigmático de teoría critica, va de leer… Cuando uno sabe sintaxis (ese estudio de las estructuras del lenguaje que nuestras autoridades educativas ya no están tan interesadas en que enseñemos), no se le podrá convencer de que es lo mismo decir «los hombres son violadores» que decir «los violadores son hombres», porque cuando uno sabe diferenciar entre el sujeto y el atributo de una oración copulativa, esa confusión ya no se la cuelan. Lo mismo que no podrán negarle que hay machismo en relegar a complemento circunstancial de lugar a una mujer que acaba de parir sin asistencia médica cuando alguien lo describe diciendo: «el padre ha sacado, literalmente, a su hijo». Y un ejemplo en sentido contrario: voy a la consulta de un especialista y salgo de allí con una receta de budesónida combinada con formoterol fumarato dehidrato. Me tomo una dosis cada noche, sin saber bien qué es, porque confío en el profesional que me la recetó y en el sistema de salud de mi país (incluido el sistema de filtros y requisitos formativos establecidos para quienes trabajan en él), pero también porque confío en que su decisión descansa en todo un corpus de conocimientos que mi alergólogo ha acumulado y yo no. Justamente desde un punto de vista crítico, sería estúpido que yo le cuestionara a él. Desconfíen de cualquier persona que les diga, por muy ministra de educación que sea, que ya no hace falta acumular conocimientos como si alguna vez eso hubiera ido separado de la capacidad de pensar. El pensamiento crítico (comprender significados del mundo que nos rodea, conectar puntos, profundizar en las relaciones entre unos hechos y otros, alcanzar a ver implicaciones) solo se consigue teniendo cultura y conocimientos. La peor ignorancia, no sentir la necesidad de saber, es un vacío calculadamente creado en la comprensión y capacidad de los ciudadanos: solo beneficia a quienes pretender manejarnos. ¿Sabe eso la señora ministra o solo repite el mantra interesado de otras instancias de poder?