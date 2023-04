Ningú dubta que el gran problema dels valencians i valencianes és el tracte injust que hem rebut per part dels diferents governs centrals, d’un color i de l’altre. I el problema és que quan el president de la Generalitat és d’un color o de l’altre, mai reivindiquen els nostres interessos amb l’energia que cal. Sembla que no volen quedar mal amb els seus companys de partit.

Podem parlar de la falta de finançament, amb un sistema caducat des de 2014. Podem parlar del deute històric, que segons els càlculs de la Sindicatura de Comptes ja superaria els 40.000 milions d’euros. O podem parlar de la falta d’inversions per part dels pressupostos generals de l’Estat (sobretot en quant a la seua execució).

Mirem on mirem veiem exemples de com patim els efectes d’este maltractament. Si mirem la sanitat, el govern central ens deu més de 800 milions d’euros per atenció als desplaçats. Si mirem la dependència, el govern central ens deu més de 2.000 milions des de 2015. I així podríem seguir amb un llarg etcètera de greuges.

És evident que des de 2015 el govern de coalició del Botànic ha fet un gran esforç per a situar-se en la mitjana d’inversió en serveis públics.

El problema és que l’Estat ens finança prestant-nos els nostres propis diners per a pagar les despeses del dia a dia. I damunt, hem de pagar interessos.

La realitat és que no tenim el pulmó i el múscul financer suficient per afrontar les grans inversions que necessita la nostra terra.

Des del meu punt de vista, en els pròxims anys necessitem tres grans línies d’inversions: una transformació dels serveis públics, una aposta clara per una transició ecològica justa i la lluita contra el canvi climàtic, i una inversió transformadora del model productiu amb una nova generació de polítiques industrials.

Per això des de Compromís parlem tant de finançament. Perquè d’este tema depèn el nostre futur.

Parlem de solucions: fa unes setmanes vaig posar sobre la taula un full de ruta per a aconseguir, d’una vegada per totes, un finançament just. Vaig anunciar, de fet, quines seran les meues primeres mesures com a president de la Generalitat.

La primera serà telefonar al president del Govern i exigir-li una reunió monogràfica sobre el finançament, el deute històric i les inversions no executades.

En eixa reunió, com a president de tots els valencians que no forma part del seu partit, li transmetré punt per punt totes les reivindicacions justes del nostre poble.

Creiem que el diàleg és important. Però no som il·lusos i sabem que el diàleg no sempre té resultat.

Per això la segona decisió serà la de reactivar la via judicial per a reclamar davant els tribunals allò que és just. Per a aconseguir-ho, crearé un equip jurídic del més alt nivell que tindrà l’encàrrec d’explorar de forma permanent totes i cadascuna de les vies per a reclamar judicialment allò que se’ns nega per la via del diàleg.

El 28 de maig els valencians ens juguem molt. Entre altres coses, poder aconseguir un finançament just per a invertir en el que realment importa.