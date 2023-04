El gall de l’autobús

Hi va haver un temps en què vaig haver d’acompanyar els meus pares a l’estació d’autobusos quan eixien a fer alguna escapada amb l’Imserso. Jubilats i jubilades hi arribaven, saludaven discretament i es posaven en cua a l’espera que els explicaren el protocol a seguir dins del grup. Em va sorprendre descobrir com, en cada ocasió, hi apareixia algun iaio que se n’erigia líder. Ningú no li havia atorgat cap autoritat però, des del minut zero, l’home (sempre era home) s’apoderava del comandament de l’excursió. Amb el morro premut, es llançava a xarrar com una cotorra, opinar de tot i obsequiar consells a tort i a dret de manera que, quan encara no havia arrancat el vehicle, tothom en sabia el nom i la biografia. La majoria el mirava de mal toc, convençuts que aquell espècimen els amargaria el viatge. Mentrestant, l’esposa es mantenia dos passos enrere, muda i somrient. Un somriure d’aquells que esculpeixes al rostre el dia en què entens quina és la imatge que et convé oferir al món. Imagine que en la vida de parella també era ell qui marcava idees i gustos, i que ella parlava amb un xiuxiueig llimat per no fer ombra al marit.

En l’actualitat, atenent-nos al precepte dominant que afirma que cal fugir de l’anonimat siga com siga i coste el que coste, l’escena del gall de l’autobús es repeteix a diari. Allà on coincideixen diverses persones, sempre en sol destacar una que fa gala de paraules o riures exagerats; que imposa les seues anècdotes particulars; que, quan pren la paraula, difícilment l’amolla, segura com està que el seu dictamen sobre tot i tots és vital per a la humanitat. Jo preferisc de bon tros aquelles persones que controlen els decibels de la veu i practiquen el deliciós art d’escoltar. Són les que es reserven raonaments que poques vegades veuen la llum, les que solen obrir les finestres del món cap endins i donen prioritat a la reflexió. Per què, cada colp més, ens hem de deixar enlluernar per exèrcits de firaires que ens allunyen de la calma? No hauríem de reduir-los i recuperar la conversa plural i respectuosa? No hauríem d’esquivar les mascletades insulses que ressonen pertot arreu i permetre a les veus silencioses eixir a restaurar-nos les oïdes?