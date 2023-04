Com va dir Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Quan estimes el teu territori, les costums i tradicions, la gent amb la que comparteixes records i experiències i no estàs satisfet del resultat, de com és el teu poble, és quan te n’adones que has d’actuar i donar un pas endavant per millorar els entorns més pròxims on vius i et relaciones.

Eixa sensació i al mateix temps la il·lusió per transformar i millorar la meua ciutat, Llíria, és el que em va decidir a iniciar la meua vida política activa. Jo entenc ser alcalde de peu de carrer, d’escoltar i parlar amb el veïnat, d’actuar i no dir que no es pot fer res, i sobretot d’estimar al meu poble i estar orgullós de treballar per ell. Els alcaldes hem demostrat que som el primer referent per a la ciutadania, els primers als que acudir i com s’ha vist a la pandèmia de la Covid19, els més propers i els que aportem solucions que moltes voltes no son de les nostres competències, però que resulten necessàries i urgents en el dia a dia.

En esta última legislatura hem aprés com ajudar al nostre veïnat en situacions totalment desconegudes i canviants, però sempre anteposant el treball i el risc de no encertar al de no fer res. No hi ha major recompensa que la satisfacció de fer actuacions als teus carrers, amb la teua joventut o persones majors i veure que millores la qualitat de vida, resols els problemes diaris d’on viuen els teus amics i familiars i on vols que continuen vivint els teus fills.

Com a alcalde, sempre he pensat que hem d’aportar a la política local, a la política de les persones que coneixem, la de proximitat, que hem d’actuar i mostrar-nos com som. Continuar tenint les mateixes aficions, fent vida social amb els amics i família al poble, és a dir, humanitzar i adaptar la política a la persona, ja que és el que ens dona el valor diferencial que els nostres veïns i veïnes aprecien de nosaltres per a confiar el futur del poble a les nostres decisions. Ser alcalde és més que un treball, és una satisfacció i una responsabilitat, però sinó humanitzem la política i demostrem que el compromís i lleialtat amb la ciutadania és el primer no aconseguirem enfortir la confiança amb els polítics.