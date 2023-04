Desde el inicio de la legislatura no hemos cejado en nuestro empeño por servir a nuestros vecinos y vecinas. Somos el gobierno de las personas y nuestra línea de trabajo se centra en cumplir con la confianza depositada en nosotros atendiendo las necesidades de toda la población beterense.

Y una de las necesidades más urgentes y necesaria de nuestro municipio son las infraestructuras sociales. Somos el único municipio de la comarca Camp de Turia de más de 25.000 habitantes sin infraestructuras sociales públicas. Sin un centro de día, sin una residencia, sin un centro ocupacional. En definitiva, sin espacios necesarios para los más de 2.000 vecinos y vecinas con necesidades especiales.

En Bétera contamos con más de 2.000 vecinos y vecinas con diversidad funcional. Ciudadanos de primera que son considerados por la Generalitat Valenciana como de segunda, que, día tras día, deben salir de nuestro municipio para prosperar, para aprender, para trabajar en su autonomía e independencia, para que los atiendan.

Pero además, Bétera acoge a numerosos usuarios de otros municipios con diversidad funcional en diversos programas e iniciativas. Y no tenemos espacios necesarios para todos ellos, no podemos atenderlos como se merecen.

Y, sobre reivindicar y demandar, la Generalitat Valenciana continua ignorando a Bétera. En un ir y venir de reuniones, solo hemos obtenido un «ya veremos», «lo miramos», «aún no lo sabemos» para, tras 3 años de lucha, recibir un rotundo NO a las infraestructuras para Bétera, a través de un simple correo electrónico por parte de la Dirección General de Infraestructuras Sociales gobernada por Compromís.

Esta es la realidad que vivimos cada vez que demandamos infraestructuras sociales para nuestros vecinos y vecinas que tienen que desplazarse fuera para atender sus necesidades más básicas y una mayor calidad de vida.

Tras solicitarnos la Conselleria poner en marcha la residencia construida hace años en el edificio municipal de Casa Nebot con recursos propios, que pasaría a ser de titularidad pública, pusimos a su disposición esas instalaciones y una parcela donde, a cambio, construir un complejo social que acogiera diversos espacios acordes a las necesidades de nuestra ciudadanía y así, dar cabida a los programas de alzhéimer, ocio terapéutico, Bétera Saludable de mayores y un sinfín de programas que actualmente se llevan a cabo en Casa Nebot. Un trato justo, puesto que la residencia, al convertirse en pública, no garantizaba el acceso solo de nuestros vecinos y vecinas, sino de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana con la limitación que supone para los beteranos y beteranas.

Visitaron la parcela, se reunieron con nosotros y con miembros de Compromís Bétera, se interesaron, aún más, por nuestra residencia, pero ahora, tras tres años de esperas, no entramos dentro de sus planes. Durante tres años, hemos luchado para que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y, en concreto, el director general de Infraestructuras Sociales nos tuviera en cuenta. Pero Bétera no es su prioridad, no está en sus planes, Bétera no es suficiente municipio como para albergar estás infraestructuras sociales. En cambio, otros municipios sí. NO somos una localidad de segunda, somos una población de primera con una renta per cápita y un crecimiento exponencial de habitantes al alza que nos eligen por ser un municipio que apuesta por la calidad de vida de sus residentes y por ofrecerles lo que necesitan para darles unos servicios públicos en condiciones.

Curiosamente, se les llena la boca de igualdad de condiciones, acceso público a los programas e instalaciones sociales y que nadie se quede atrás, pero claro, nadie de «los suyos».

¡Atiendan a los vecinos y vecinas de Bétera! porque nosotros seguiremos luchando por lo que es prioritario y justo para que nuestra ciudadanía tenga lo mismo que otros pueblos de la comarca del Camp de Túria.