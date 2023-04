Aquest any 2023 es celebrarà a Catalunya l’Any Rector de Vallfogona, per recordar els 400 anys de la seua mort. Francesc Vicent Garcia i Ferrandis va nàixer a Saragossa el 1579, però sempre es va considerar de Tortosa —on es va traslladar sent molt menut. A més, va desenvolupar tota la seua activitat literària a Catalunya, tot i que sembla que va estar en contacte fins i tot amb els poetes de la cort de Madrid. També, per motius de la seua activitat eclesiàstica, va estar en relació amb València. Però malgrat l’èxit de la seua poesia fins a la renaixença —va ser considerat un model a imitar entre els poetes del principat de Catalunya—, caigué en l’oblit. La seua trajectòria té un paral·lel —més o menys aproximat— a València, amb la figura del també clergue Pere Jacint Morlà (mort al voltant de 1656). Tots dos —cadascú en el seu àmbit geogràfic— podrien ser considerats els dos primers poetes que aplicaren l’estètica del barroc a la seua obra i en la nostra llengua, la seua fama en vida va ser ben considerable. Si de Garcia es va plasmar amb imitacions, atribucions de versos a la seua ploma, edicions dels seus poemes i invenció d’episodis amb la finalitat de fer-lo protagonista d’acudits i astúcies relacionades amb la imatge del clergue espavilat i agut, a Morlà se’l va considerar l’ànima de qualsevol certamen poètic del seu temps i els poetes que el coneixien invocaven la seua musa, quan volien escriure papers enginyosos.

La figura del rector de Vallfogona encara és, ara com ara, bastant desconeguda: no sols en terres valencianes o balears, sinó també a Catalunya. Sobre ell han pesat els prejudicis de quasi dos segles d’estudiosos i erudits que l’han rebutjat, a més d’alguna prohibició de la Inquisició, que el condemnava a desaparéixer. Cosa que va fer que Joan Antoni Maians se’n queixàs —perquè sens dubte coneixia els seus versos. I cal afegir la persistent etiqueta de Decadència que encara —malgrat els esforços d’alguns— pesa sobre tot el període barroc, al qual pertany Garcia. Si el rector de Vallfogona perviu ara entre nosaltres, si ha estat rescatat de l’oblit d’ençà les darreres dècades del segle passat, això podem agrair-ho a Albert Rossich, catedràtic de la Universitat de Girona, el qual va portar endavant la seua tesi doctoral sobre Garcia (1984) i, a partir d’aquell moment —si no abans i tot—, ha realitzat un bon grapat d’estudis sobre la figura i l’obra del capellà, un treball que es veurà culminat, ara, amb l’edició crítica de l’obra completa.