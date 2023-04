Es difícil no responder al artículo publicado en su sección Tribuna el 15 de abril de 2023 con el título «Lo que la huelga en sanidad esconde», porque resulta absolutamente incorrecto, tanto en su argumentación como en sus conclusiones.

Actualmente hay dos organizaciones sindicales que tienen emplazada una huelga para el día 8 de mayo y que también fueron los convocantes de la huelga del 3 de abril. Los sindicatos convocantes son diferentes y también lo son el ámbito en el que se llama al paro a los médicos/as, las reivindicaciones y los motivos que los han llevado a la huelga.

Expongo mi argumentación por ser la coordinadora general de Simap Federación Sindical, uno de los sindicatos convocantes a la huelga y que lo hace en el ámbito de la Atención Primaria. Cualquiera que haga un mínimo esfuerzo en conocer el histórico del Simap podrá encontrar los múltiples posicionamientos, denuncias y actuaciones continuas, desde hace casi tres décadas, en contra de la privatización de la sanidad pública, incluso en los momentos más duros del gobierno del Partido Popular, por lo que no resulta creíble la afirmación de que «más que buscar el interés del colectivo médico, pretenda favorecer ante el horizonte electoral un escenario más propicio a sus legítimos pero inconfesables intereses».

Como bien sabe la secretaria general de la FESP-UGT, que es quien firma el artículo, Simap ha convocado las jornadas de huelga, una vez conocido y firmado el acuerdo de mejoras para la Atención Primaria, y en base a que el núcleo de las mejoras del acuerdo no supone, ni siquiera, un tratamiento paliativo de la situación en espera de la llegada de mejoras más estructurales. Han sido los propios médicos/as de Familia y Pediatras de Atención Primaria los que se manifestaron en contra de varios contenidos de este acuerdo que acaba con muchas de las esperanzas y que no va a conseguir frenar la pérdida de facultativos de este nivel asistencial, no digamos ya fidelizar los residentes que terminan su fase de formación.

Porque la solución del acuerdo para el exceso de cargas de trabajo es: trabaja más y más horas que ya te la pagaré, y eso no arregla nada, porque los facultativos/as de Atención Primaria ya no pueden ni quieren trabajar más, están exhaustos y, sobre todo, no perciben que su situación laboral mejore en este nivel asistencial.

Por otro lado, con el título de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría actualmente se les abre un mundo de posibilidades laborales, tanto dentro de la sanidad pública como de la privada, donde trabajarán mejor, serán mejor considerados y tendrán un mayor salario.

El comité de huelga de Simap está formado por estos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría en activo que conocen y sufren diariamente las deficiencias organizativas y en recursos de este nivel asistencial y que están realizando un último esfuerzo por cambiar la dirección que apunta al iceberg.

Así que la pregunta que nos deberíamos hacer es por qué la Conselleria de Sanidad se empeña en defender esa parte tan inaceptable e ineficaz del acuerdo de mejoras para la Atención Primaria y no escucha a sus propios profesionales implicados.

Y, por otra parte, también deberíamos reflexionar sobre quienes en este momento están haciendo más daño a la sanidad pública, si los convocantes de la huelga por un posible desgaste político al gobierno actual que se define a favor de esta o la propia actitud de la Conselleria de Sanidad y sindicatos afines al enrocarse en defender lo indefendible.