La política és el conjunt de mesures i de decisions que es prenen en benefici de la societat. Esta és la teoria, ara bé, en alguns casos per desgràcia, hi ha polítics que prioritzen els interessos de partit o els interessos particulars i personals.

L’alcalde o l’alcaldessa no ha d’oblidar mai a qui es deu i per a qui governa. Per això és imprescindible que existisca un equilibri entre la gestió de despatx pròpiament i el treball al carrer.

Un alcalde no es pot tancar al despatx i dedicar-se de manera exclusiva a la gestió; el carrer, el que els veïns i les veïnes et transmeten, és l’element clau perquè un alcalde siga respectat i reconegut.

Els qui em conegueu, sabeu que m’agrada conversar, escoltar-vos, estar al vostre costat i atendre-vos en qualsevol moment. Una qüestió anecdòtica, però aclaridora, no tinc telèfon corporatiu, per a fer les gestions com a alcalde utilitze el telèfon personal i són molts els manisers i maniseres que em telefoneu.

Us atenc a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana. I tot això, perquè considere que la proximitat veïnat-alcalde és la clau en un bon governant.

La proximitat és una ferramenta molt potent: és la major font d’informació, ho dic per experiència. De vegades tens idees i projectes en ment que penses que són prioritaris per al teu poble, però en escoltar els veïns i veïnes, veus la realitat.

Si em permeteu, un xicotet incís, s’ha de ser conscient que des que es té en ment un projecte i fins que es fa realitat, passa un llarg procés amb terminis i burocràcia que cal complir per llei.

En definitiva, qui millor detecta i identifica els problemes i les necessitats són, en el meu cas, els manisers i maniseres que em trobe tots els dies al mercat, al banc o al forn. Els egos personals s’han de deixar de banda, encara més si ets alcalde, i posar la mirada en els vertaders protagonistes: els habitants del municipi.