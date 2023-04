Les valencianes i els valencians tenim una cita amb les urnes el diumenge 28 de maig. Aquest dia triarem les regidores i els regidors de les corporacions municipals, així com les diputades i els diputats a les Corts Valencianes durant els pròxims 4 anys. Aquests últims càrrecs triaran el president o presidenta de la Generalitat. Aquest gest que sembla tan senzill d’explicar és el que determinarem en poc més d’un mes. Les eleccions municipals i autonòmiques són importantíssimes, però no pels arguments plebiscitaris ni avaluadors de la gestió del govern espanyol, ni per cap primera volta de les eleccions generals, tal com repeteixen aquells sectors de la dreta política, social i mediàtica, sinó per ser les que decidiran qui governarà als nostres municipis i al Consell de la Generalitat i quines polítiques s’implementaran en els anys vinents. La importància dels comicis, sumada al context que hem viscut en aquesta darrera legislatura –infrafinançament, pandèmia, guerra d’Ucraïna, crisi econòmica, emergència mediambiental, avanç de les polítiques d’odi– ha determinat que un grup de persones vinculades als moviments socials, sindicals i polítics haja fet públic el manifest Volem i necessitem un tercer Botànic, al qual ens hem adherit centenars de persones que volem que la pròxima legislatura siga progressista, d’esquerres, valencianista, feminista, ecologista i inclusiva. En definitiva, un tercer Botànic divers i plural, on estiguen presents tots els colors de l’esquerra valenciana.

El manifest valora positivament les dues legislatures dels governs botànics que han capgirat les polítiques fetes durant les dues dècades dels governs conservadors. Es tracta d’un canvi substancial en les formes i el fons de fer política, que va ser possible, en gran part, per l’impuls valent, ferm i decidit d’una part important de la societat valenciana que es va mobilitzar per defensar els drets de les valencianes i valencians entre el 1995 i el 2015; una etapa caracteritzada per unes polítiques favorables a les elits econòmiques, a una minoria de la nostra societat, i amb nombrosos casos de corrupció. Comptat i debatut: unes polítiques antivalencianes i antisocials que van generar el balafiament dels nostres recursos i les desigualtats socials i territorials al nostre país. Ara, com en aquella etapa, toca mobilitzar-nos davant la pròxima campanya electoral per defensar la continuïtat de les polítiques favorables a les persones del nostre País Valencià. Totes i tots tenim clar que queda molt de camí per recórrer o que s’han fet coses amb les quals no hem estat d’acord, però també tenim clar que el balanç ha estat clarament positiu. Doncs bé, per poder aprofundir en les polítiques fetes, per fer aquelles que no s’han pogut aplicar i per donar resposta a les noves situacions en què ens trobarem en el futur, el pròxim 28M cal omplir les urnes de drets, d’igualtat, de llibertat i de justícia social.