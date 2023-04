Agafem impuls el 25 d’abril

El dia de hui, 25 d’abril, no és i no hauria de ser un dia qualsevol. És un dia per reflexionar sobre el nostre país, la nostra gent i el seu benestar. Som molts, cada dia més, els qui des dels diferents llocs que ocupem a la societat valenciana treballem, actuem, fem i exercim de valencians amb la consciència d’estar fent un país millor per a nosaltres i els nostres conciutadans.

En cada moment de la vida i les seues circumstàncies, hem de ser conscients que exercir de valencià és un goig, un orgull de pertinença que és innat a tots els pobles del món, també al valencià. Som un poble amb una història, una llengua, una cultura, unes institucions, unes tradicions i molt més, però sobretot cal tindre cura de la nostra gent i la nostra terra. Tot això ens ajuda a saber qui som i tindre clar que som nosaltres qui ho hem de cuidar i fer-ho amb molt de gust. Una gran feina que milions de persones fan cada dia i caldria que hui, 25 d’abril, siga un dia de reflexió per continuar amb més força una tasca de la qual som la corretja de transmissió necessària per al redreçament del nostre país.

Recuperar les institucions valencianes després d’una dictadura, retornar la nostra llengua a les escoles i a l’ús diari, restablir el dret civil propi, exigir un tracte fiscal just en les relacions amb l’estat i amb Europa, refer de nou els mitjans de comunicació en llengua pròpia, tindre una societat que tracte de manera justa totes les persones sense discriminació i, sobretot, recuperar l’orgull de ser valencià per tal de fer les coses com nosaltres sabem, de la millor manera i sense que ningú ens diga com ho hem de fer. Decidir com volem viure, eixa és l’autentica llibertat. Hem d’exercir la nostra sobirania, a la qual hem d’aspirar per tindre un millor futur, una societat justa, lliure i solidària on respectem i siguem respectats com a persones i com a poble.

El 25 d’abril ens ha d’ajudar perquè cada dia més valencians i valencianes agafen impuls per construir la societat del País Valencià.