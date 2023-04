«A soles anem més ràpid, però junts arribem més lluny». Este fou un dels grans ensenyaments de l’activitat formativa sobre empresa i lideratge dirigida al comerç associat d’Aldaia que impulsarem a l’octubre al TAMA amb Víctor Küppers, expert en psicologia positiva, i que férem realitat gràcies a la col·laboració publicoprivada. Una consigna que descriu de forma clara el paper de les associacions comercials del nostre poble, Acoda i Avema, com a mecanismes per a activar la vida comercial de la localitat i unir esforços entre els comerciants i també per tal d’avançar junts tecnològicament amb el projecte compraldaia.com, afrontant els reptes amb més garanties d’èxit. Ho compartíem amb Miguel Quiles, president d’Acoda durant la pandèmia: com més dificultats, més Acoda.

En un context general convuls, el paper de les administracions locals ha de ser el de posar en marxa les bases que permeten impulsar l’economia local. A Aldaia, el màxim exponent és el Parc Empresarial Pont dels Cavalls, un projecte que respon a la filosofia de l’urbanisme productiu, sostenible mediambientalment i socialment perquè busca la integració amb l’entorn i la connexió amb la ciutat amb la creació d’un nou Cinturó Verd propi, l’aposta per l’eficiència com a pilar de la seua viabilitat econòmica i que compta amb una gran empresa valenciana com a element tractor. Però és sobretot en moments de crisi quan l’economia local necessita ferramentes municipals per a pal·liar les dificultats. La covid suposà un colp inusitat per al teixit comercial i empresarial, i a Aldaia posarem en marxa una línia d’ajudes progressives i inèdites a la Comunitat Valenciana, per les quals la FVMP atorgà el Premi al Bon Govern al nostre Ajuntament. Les institucions municipals han d’estar prop de l’economia local per posar a la seua disposició eines de qualitat que afavorisquen el seu creixement i un desenvolupament econòmic local efectiu que genere ocupació i ajude a reduir la desigualtat social.