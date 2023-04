Passat el 25 d’abril, «se acabó la fiesta» com diu Serrat. «Y con la resaca a cuestas / vuelve el pobre a su pobreza, / vuelve el rico a su riqueza / y el señor cura a sus misas». No sé vostès, però jo estic exhaust de sentir el mateix discurs de sempre, pre-formatejat any rere any qual pedra de Sísif. Discursos en reggaeton amb molta prosopopeia que perregen —o haig de dir gossegen, acadèmics?— sinècdoques com la que fa referència a castellonencs, valencians i alacantins; com si el «tot» (el País Valencià) que és un projecte en comú no fóra alguna cosa més que la suma de les «parts» (les províncies). Qui no entenga això —no em cansaré mai de repetir-ho— hauria d’estar incapacitat per a fer política.

Exigir drets democràtics i socials el 25 d’abril és lògic, però cal exigir-los com un dret i no com un favor; com passa sovint amb els drets lingüístics que es veuen com una concessió que molts ciutadans interpreten com a premissa que indueix a adoptar la llengua del funcionari. D’ací, el «vuelva usted mañana» de Larra aplicat a qui no s’hi adapta. Parlant en plata: que hi pots tornar quan vulgues, però acceptant la desigualtat de tracte lingüístic que situa els drets individuals del funcionari per sobre dels drets individuals de l’administrat. Situació repetida ‘ad nauseam’. I és que hi ha gent a la que això dels drets lingüístics deu sonar-li a xinès, que és tant com dir: odi, desdeny, indiferència... Valencià!

Finançament, dret civil valencià i drets lingüístics és la trilogia sobre la qual ha pivotat el discurs de l’esquerra el 25 d’abril. Discurs en reggaeton. Repetitiu. És allò de: quina toquem, mestre? La de sempre, però més carregada de bombo. I la dreta? Vejam. Riiing! Riiing!... Vaja, el contestador: Hola, ahora no podemos atenderle. Deje su mensaje y ya le llamaremos. Gracias. Pit, pit, pit, pit... Ja veuen: uns prometen i si compleixen és a mitges, i altres ni tan sols contesten. La cosa té solució, més que res perquè no hi ha mal que dure cent anys.