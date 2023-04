A més del centenari del naixement i el trentenari de la defunció de Joan Fuster, en 2022 s’acompliren sis dècades de la constitució del primer patronat de la Fundació Huguet, una institució beneficoeducativa que, amb l’objectiu prioritari de fomentar l’ensenyament del valencià, va ser creada pel mecenes castellonenc Gaetà Huguet i Segarra (1882-1959) poc abans de la seua defunció i mitjançant voluntat testamentària. I com que l’autor de Nosaltres, els valencians ocupà dos dels màxims càrrecs de l’entitat, l’any passat els seus membres varen promoure «una monografia bàsica sobre les afinitats que van unir Fuster amb la Fundació Huguet i, per extensió, amb Castelló de la Plana». Un excel·lent treball d’investigació i difusió que anà a càrrec de Vicent Pitarch, membre del patronat, i que veié la llum amb el títol de Joan Fuster i la Fundació Huguet, de Castelló.

És així com l’obra, editada per l’Ajuntament de Castelló, analitza amb tot tipus de detall la conseqüent vinculació de l’assagista envers «un organisme plenament dedicat a impulsar iniciatives adreçades a la normalització cultural i lingüística» i amb una «admirable història de servei a la nostra societat», tal com afirma a la presentació Francesc Pérez Moragón, membre també del patronat. En l’estudi, Pitarch hi explica que la Fundació fou «el vincle de connexió per excel·lència entre Fuster i Castelló de la Plana»; i que Huguet i l’escriptor es conegueren en 1954 i, a partir d’aleshores i fins a la defunció del patrici, varen constituir un tàndem cultural ben rellevant i fructífer. De fet, Huguet considerava Fuster com «el redemptor d’aqueix valencianisme revellit que patim», asseverà en abril de 1956; mentre que el de Sueca «sentia una veneració profunda per la trajectòria valencianista del republicà castellonenc».

Gaetà Huguet deixà escrit que la seu de la Fundació radicaria a Castelló de la Plana, «focus espiritual» del País Valencià; i que el seu patronat constituent estaria integrat pels següents dotze membres: Adolf Pizcueta, president; Joan Fuster, vicepresident; Ferran Vivas, tresorer; Ferran Sanchis, secretari, i els vocals: Manuel Sanchis Guarner, Eugeni Roig, Miquel Peris, Josep Fibla, Enric Huguet, Enric Matalí, Emili Beüt i Xavier Casp, que, tanmateix, «mai no va dignar-se acceptar la condició de patró». I és que, en 1962, Casp ja devia haver mamprés el camí segregacionista que condicionaria per sempre més la seua (trista) sort.