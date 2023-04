Roma no es va construir en un dia i Viena, una ciutat on les polítiques d’habitatge són referents, ha estat treballant en aquesta qüestió durant quasi 100 anys. La situació d’emergència que patim pel que fa a l’accés a l’habitatge s’ha agreujat de manera intolerable en els últims anys. A València, els preus del lloguer s’han disparat a causa de l’augment de lloguers turístics i l’entrada dels fons d’inversió al mercat immobiliari. Els joves troben cada vegada més difícil emancipar-se, i l’absurda pujada dels tipus d’interés per part del Banc Central Europeu amenaça el pagament de les hipoteques de moltes famílies. Aquest és un problema complex que afecta diferents grups de persones. És innegable que no hi ha una solució fàcil o immediata, i només es podrà arribar a una solució amb la combinació de diferents accions que es complementen entre si. Si algú assegura que pot resoldre el problema amb una solució màgica, no està sent sincer. I no, simplement augmentar la quantitat de vivendes no resoldrà el problema. Això ja va quedar clar el 2008! A Viena, per exemple, s’ha combinat una oferta pública de gairebé el 50% dels habitatges amb la regulació del preu del lloguer privat i sistemes per prevenir els desnonaments.

En aquests anys, s’han posat les bases per continuar treballant en aquesta qüestió. En l’àmbit municipal, les ajudes al lloguer s’han multiplicat per 13 en comparació amb el 2015, fins a arribar als 6,5 milions d’euros. Hi ha una oficina per al Dret a l’Habitatge que ha aconseguit suspendre 224 desnonaments i ha assessorat a més de 1.572 famílies, s’ha reactivat la construcció i la rehabilitació de vivendes públiques, i s’han signat programes per a la rehabilitació i l’accessibilitat de 729 habitatges a Tendetes i Tres Forques. També s’han iniciat iniciatives per a mobilitzar vivendes privades, tot i que el resultat no ha estat el que s’esperava. No obstant això, ja s’està estudiant com millorar aquesta política, que és necessària i que ha donat bons resultats en altres llocs com Països Baixos. A més, només perquè una iniciativa no tinga èxit a la primera, no vol dir que no valga la pena intentar-ho de nou. Si no, que li pregunten al coet d’Elon Musk!

A escala autonòmica, govern del Botànic ha aprovat diferents lleis per actuar sobre l’habitatge, com ara la llei de funció social de l’habitatge, la llei d’habitatge col·laboratiu, el decret de grans tenedors per a aturar desnonaments o el decret que possibilita la compra d’habitatges amb el mecanisme de tanteig i retracte si són comprades per fons voltor. Finalment, després de tres anys d’espera, tindrem una llei estatal de vivenda que ens permetrà regular els preus del lloguer i mobilitzar les vivendes de la Sareb.

Sabem que el problema és complex i requereix atenció, energia i polítiques concretes. Per això, volem posar tots els nostres esforços en la pròxima legislatura. Començarem per entendre la situació actual, incloent-hi les vivendes buides i els apartaments turístics existents a la ciutat, per tal de formular un pla d’acció per a la dècada vinent. Farem efectiva la declaració de zona tensada per poder regular els preus del lloguer a la ciutat de València i declararem una moratòria per als pisos de lloguer turístic. També augmentarem el parc públic adquirint tots els habitatges possibles de la Sareb i altres per tanteig i retracte, es treballarà per mobilitzar vivendes buides cap al lloguer assequible, rehabilitarem totes les vivendes municipals i construirem nus habitatges públiques per fer de l’Ajuntament un facilitador de l’accés a l’habitatge. A més a més, ens farem càrrec de mediar a tots els possibles desnonaments a la ciutat, donar suport a les famílies afectades i augmentar el nombre de pisos d’emergència. Apostarem per models innovadors de la mà de les cooperatives d’habitatge, tant per a persones majors que volen compartir un envelliment actiu com per a persones joves que busquen una forma alternativa de viure en comú.

No confieu en aquells que diuen que donant un xec de 1.000 € es podrà resoldre el problema de l’accés al lloguer. No penseu que qui liberalitza el sòl, crea la SAREB a costa de tots i obri la porta als fons voltor solucionarà aquest problema. Necessitem moltes polítiques valentes que es complementen, algunes seran més efectives que d’altres, però sempre tindran com a objectiu garantir el dret i l’accés a l’habitatge, com a Roma. No ho aconseguirem en un dia, però treballarem junts per a aconseguir-ho.