Es imposible soplar y absorber al mismo tiempo, aunque algunos siguen intentándolo. Lo digo por el turismo, que es, sin duda, una de las principales industrias del país. En València hace tiempo que conviven dos modelos antagónicos, la masificada llegada de cruceristas ‘low cost’ y las visitas de ‘alto standing’. Ha llegado el momento de soplar o absorber.

Muy pocos usan los hoteles de la ciudad donde viven para pasar las noches, pero las empresas que reciben visitas laborales saben desde hace tiempo que los precios en València están desorbitados. Fuera de mercado. Ahora es la influencia de la Fira del Llibre que se inaugura mañana y la Media Maratón de octubre, lo que viene a confirmar que existe un emergente turismo cultural y deportivo, y que faltan habitaciones.

Sin embargo, al mismo tiempo que las instituciones están haciendo un esfuerzo por situar la gastronomía valenciana en el podio (con la organización de la gala Michelin incluida), es imposible comerse una paella en condiciones en el 90% de establecimientos de la ciudad. La oferta culinaria en Ciutat Vella está mayoritariamente en manos de franquicias que pese al esfuerzo por sacudirse la etiqueta de ‘fast food’ caen en la insignificancia. La Marina y el paseo marítimo son el mejor aparador, pero a precio de gourmet. Falta un equilibro de propuestas que con una relación calidad-precio adecuada sean el reclamo para que las celebraciones familiares y de amigos vuelvan junto al mar.

Ocio nocturno

Ciutat Vella, además, necesita una actuación de chapa y pintura real de carácter rotatorio, que empiece por resaltar el patrimonio, sin contenedores de basuras al lado, por favor, de monumentos destacados. El coqueto paisaje de terrazas se ha convertido en una atracción para visitantes europeos de vocación urbana. La asignatura pendiente sigue en una ordenación del ocio nocturno, y por supuesto ampliar su limitado horario actual. Aquella propuesta de un alcalde de noche quedó en el cajón de tareas pendientes.

La semana pasada, sin ir más lejos, presencié, pasada la medianoche, como un vecino salía al balcón para reñir a los clientes de un bar justo debajo de su casa. «Voleu parlar més baixet, collons, que no podem dormir». Todo un ejemplo de civismo. No quería que se fueran, sino que hablarán bajito. ¿Saben por qué gritaban? Porque el local acababa de desmontar la terraza, y dos grupos de personas, sin ganas de irse a casa, hablaban fuerte en cada lado de la puerta para oírse. París, la ciudad de las terrazas eternas donde siempre están a punto, es un ejemplo.

La avalancha crucerista está demostrada que no dejan ni un céntimo de producto interior bruto en sus cinco horas de rápida visita. Bueno, sí, pero me niego a describir los detalles escatológicos que se imaginan. Eso también necesita de un debate sereno, y no seríamos los primeros en introducir una tasa por crucerista, como se hace en muchos puertos europeos.

Viene también mucha gente atraída por la postal futurista de la Ciutat de les Arts i les Ciències, más de la que imagina la contra antiCalatrava y cada vez tenemos más turistas por la excelente programación de ópera y la oferta museística, aunque ahí hay mucho que mejorar. Existe una ciudad emergente en todos los sentidos que lo que menos necesita son discrepancias absurdas. Así que como todo el mundo sabe, hay que pasar página del soplar y absorber para definir un modelo sostenible de urbe mediterránea, incluida la amenaza climática, que ya está aquí, con las altas temperaturas a finales de abril, lo que significa que cada vez las merecidas horas de asueto serán «a la lluna de València».