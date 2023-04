Castigar el ahorro

El hombre es la criatura más desvalida frente a los agentes climáticos de los que se protegió en las cavernas hasta ser capaz de construir por si mismo los primeros refugios, chabolas que evolucionarían a lo largo de la historia y actualmente denominamos viviendas.

A partir de que el artº 47 de la C.E. convierte esta necesidad básica en un derecho fundamental se considera que, tanto como el trabajo, constituyen privilegios que nos vendrán dados; craso error en tanto que los bienes económicos hemos de ganarlos y el trabajo merecerlo, y solo cuando la coyuntura social es culpable de carencias ajenas a nuestro esfuerzo y voluntad, los Gobiernos están obligados a intervenir y subsanarlas.

Hasta la década de los cincuenta del pasado siglo la economía en España se basaba en la agricultura; pero, sobre todo en las ciudades, porque en los pueblos predominaba la propiedad, surgió la figura del rentista urbano, es decir, aquella persona que invertía sus ahorros en la construcción o compra de viviendas para cederlas en arrendamiento. A partir de la industrialización y desarrollo del sector financiero surgieron otras alternativas, los anteriores rentistas urbanos están prácticamente desaparecidos pero han surgido otros multipropietarios que, a diferencia de aquellos, no viven a costa de los cánones arrendaticios, sino que los utilizan como complemento de los principales; suelen ser personas ajenas al mundo empresarial, a las grandes finanzas, que guardan sus ahorros de la forma que consideran más segura, más controlable y que, en caso de necesidad, permite recuperación inmediata del capital. Estas inversiones no son cómodas ni gratuitas porque generan gastos de conservación y mantenimientos, los comunitarios, la sujeción a tasas y especialmente los gravámenes fiscales que permiten a los poderes públicos percibir una parte de nuestra riqueza.

El origen del ahorro no es otro que la superioridad de los ingresos sobre los gastos, por lo tanto, ahorrar significa siempre una renuncia al gasto superficial que obedece muchos y diferentes motivos; Economistas como Drumberg, Mondrian, David han defendido la teoría del ciclo vital, es decir, conseguir un mismo poder adquisitivo a lo largo de la vida o, según otras teorías, subsanar daños sobrevenidos o prever el futuro de los hijos, suponiendo que no tengan que desprenderse de la vivienda o renuncia a la herencia porque según el lugar en que residan estarán o no sujetos al Impuestos de Transmisiones Patrimoniales.

Recordemos que a partir de la jubilación los ingresos se aminoran considerablemente y, en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando el otro alcanza por si la cantidad máxima de las pensiones, pierde el derecho a la de viudedad. El nivel medio de gastos de una casa no se reduce por ninguno de estos motivos que nos alcanzan precisamente cuando merman las facultades físicas o mentales y se necesitan cuidados específicos. No existe motivo alguno para que sobre estos ahorradores recaiga una aplicación trasnochada de las palabras de Marx que consideraba a la burguesía culpable de un afán de acumulación. No coincide con la realidad.

Cuando está en juego la cobertura de una necesidad básica, siendo que el mercado libre se rige por la ley de la oferta y la demanda y aunque subsanar la precariedad nos compete a todos las formas de participación son diferentes. A los ciudadanos, asumiendo las cargas fiscales que pongan medios económicos en manos de las Administraciones Públicas; a los Gobiernos, distribuir esa riqueza dando prioridad a la atención de las necesidades básicas de los menos favorecidos con su intervención directa y suficiente para resolverlas.

Y garantícese su posesión pacífica, como proclama el artº 970 del C.C. evitando que la ocupación se someta a un largo proceso para conseguir el desalojo. Bastaría con la exhibición de un título jurídico, ya sea el de propiedad o arrendamiento, para que los agentes policiales ordenaran el inmediato desalojo.

Entidades Públicas, Ministerios, Consellerías, Ayuntamientos, todos cuentan con Sociedades de capital público para cumplir estos fines; son miles los trabajadores y millones los presupuestos. Si a pesar de todo no se consigue atender esta necesidad social, es que algo está fallando.