Dilluns és dia de mercat al meu poble. I hi ha molta més gent al carrer que un dia normal. Precisament per la concentració de gent, ja hi havia formacions polítiques a la zona del mercat amb precampanya. Mentre esperava el bus he vist sobretot a dones i persones majors amb publicitat electoral. I el primer que em va vindre al cap amb una sensació d’avorriment és la frase que dona nom a l’article... I encara no ha començat la campanya...

No m’agraden les campanyes electorals. No m’han agradat mai. Sembla que és el temps de les promeses, dels somriures, dels falsos apropaments a la ciutadania. I dic bé, falsos apropaments perquè després, i salvant honroses excepcions, la gent que ix triada per a representar-nos a les institucions ja no se’n recorda de nosaltres, la gent de a peu.

Poca gent a les institucions ha buscat vies de participació ciutadana real. Sé que quan entres a un despatx sent representant, els dies passen volant entre reunions, agendes de feina programades, etc. però la gent continua anant al mercat cada dilluns, i tenint problemes cada dia.

I, de veritat que s’agraeix quan un govern municipal visita els barris i escolta els problemes del veïnat. Bé, també hi ha llocs on més que escoltar els problemes, també reben estoicament crítiques immerescudes. Però almenys tenen la voluntat d’escoltar.

No em crec a Mazón, ni a Bendodo, ni a Catalá, ni a Puig, ni a Peris, ni a cap polític o política que no haja estat al peu del carrer escoltant a la gent fora de les campanyes electorals. A cap.

Ja he dit en algunes ocasions que després de la traïció patida com a feminista radical, tinc molt cru el vot a les pròximes eleccions i que tret de les municipals, on tinc molt clar el vot, per a la resta de processos tinc molts dubtes, malgrat haver signat un manifest de suport al govern del Botànic.

I a més, aquests dubtes augmenten quan veig aquests somriures carregats de falsedat, de clara intenció de convéncer al preu que siga, de falsa modèstia, de càrregues despietades als adversaris polítics amb qui, segurament setmanes després d’haver votat pactaran per estratègies polítiques. No sé...

No vull desmotivar ningú amb aquestes paraules. Ben al contrari. Vull que si alguna persona de les que es presenten a les eleccions acaba llegint aquestes línies, reflexionen sobre a qui van adreçades les seues accions i que la democràcia no va de consultar cada quatre anys a la ciutadania i oblidar-se’n d’ella l’endemà de les eleccions. Ni de fer falses promeses com les que es fan en campanya.

La democràcia va de no oblidar per a qui treballen i de donar explicacions periòdicament. I no sols als Parlaments o plenaris dels Ajuntaments. També a peu de carrer. I no sols els dilluns de precampanya i campanya al mercat. I anar als barris dedicant temps a què la gent et conte el que pensa i creu. Que puga veure reflectides les seues paraules amb fets i tinga vies de comunicació obertes amb els màxims representants polítics.

Vull insistir en el fet que hi ha gent que ho fa. I es nota amb els resultats electorals perquè està a prop de la ciutadania i dona explicacions a peu de carrer i al llarg dels quatre anys.

És tan senzill com practicar una democràcia participativa que va molt més enllà de la simplement representativa. I es pot fer, i tant que es pot fer...

Només pregaria a qui només apareix al mercat els dilluns de precampanya i de campanya electoral que, almenys no fiquen cap somriure postís, perquè se’ls nota molt.