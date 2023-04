Un any més hem vist com el 25 d’abril, aniversari de la derrota d’Almansa, els discursos de molts polítics valencians s’omplin de paraules reivindicatives respecte el nostre autogovern. Però 316 anys després de la desfeta el que cal és passar de les paraules als fets. I això vol dir, tractar els temes que tenim damunt de la taula des de fa anys i que cap partit que depén de Madrid ha sigut capaç de solucionar.

Finançament just. Com diu l’anunci de la televisió: «permíteme que insista». La setmana passada en este mateix espai ja vaig parlar del tema, i hui ho reitere. Sense un finançament just no hi ha autogovern efectiu. Gestionar competències tan importants com educació, sanitat, habitatge o serveis socials però no comptar amb els recursos per a fer-ho amb garanties és una batalla d’Almansa diària que perdem els valencians i valencianes. Per això ja he anunciat que la meua primera mesura si soc elegit president serà precisament aconseguir eixe finançament o el pagament del deute històric: a través del diàleg, si és possible. I si no ho és, a través dels tribunals. Passar de les paraules als fets.

Dret Civil. Una de les conseqüències més palpables de la desfeta d’Almansa fou l’eliminació del dret civil valencià. 316 anys després continuem sense poder regular el nostre propi dret civil com si que fan altres comunitats autònomes. Com a diputat al Congrés sempre he defensat la necessitat de recuperar-lo. Ho he fet plantejant l’esmena de l’Associació de Juristes Valencians per a la reforma Constitucional. Una esmena que rebutgen PP i PSOE que es neguen a que els valencians recuperem el nostre dret civil. Estaria bé que els diputats valencians d’eixos partits, que estos dies parlen d’autogovern, a més de fer-se la foto a les escales del Congrés donaren suport a la reforma de la Constitució. Passar de les paraules als fets.

Nou Estatut d’Autonomia. Parlem molt de la derrota d’Almansa, però també hem de parlar de com, 316 anys després, el poble valencià continuem existint. Hem recuperat les institucions pròpies i demostrem, dia a dia, que sabem gestionar les competències que tenim. I ho fem millor que el govern central. Perquè quan les coses es gestionen des de la proximitat, es coneixen millor els problemes de la gent i les possibles solucions. Però no en tenim prou i cal donar un nou impuls al nostre autogovern. I això passa per una reforma de l’Estatut d’Autonomia.

Nosaltres plantegem una reforma de l’Estatut per a reconèixer nous drets socials o mediambiental. Per a ampliar competències, perquè hem demostrat que els àmbits que gestionem ho fem millor que el govern central. Competències com ara la gestió del litorial. I finalment, per a blindar la gestió directa de la sanitat pública i que ningú la puga privatitzar. Passar de les paraules als fets.

Per tot açò necessitem un nou govern de coalició. Un nou Botànic que siga més valent en la reivindicació davant el govern central i més ambiciós en les polítiques per a millorar la vida de les persones.