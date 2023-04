Cuántas muertes más tenemos que sufrir? ¿Cuántos accidentes más se tienen que producir en el paso a nivel del tren en Alfafar/Sedaví para que algún responsable del Ministerio nos escuche? ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno central y Adif cierren este dramático paso a nivel y soterren las vías? ¿Dónde tenemos que gritar para que nos escuchen?

Este miércoles fue un día marcado por el dolor, la rabia y la indignación. Inmenso dolor porque una joven de 20 años murió arrollada por un tren en nuestro municipio. Rabia por la impotencia que siento al ver como todas las cartas, llamadas, peticiones de reuniones que he planteado ante el Ministerio, ante el president de la Generalitat se han quedado en el olvido. Indignación, porque pasa el tiempo y el Gobierno central sólo se acuerda de nosotros cuando el dolor convierte a Alfafar en triste protagonista.

Tres personas han muerto arrolladas por el tren en Alfafar en los últimos 9 meses. Y sólo recibimos un silencio despreciable de los responsables que pueden soterrar las vías. En junio del año pasado, cuando el tren arrolló a una persona, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, estaba en Valencia con el President de la Generalitat. Ante la presión del momento, dijo ante los medios de comunicación que nos llamaría para buscar soluciones. Nada, silencio. Ni una llamada, ni una solución. Fueron unas declaraciones para salir del paso.

Ministra, ¿qué más tiene que pasar? ¿No le parece que ha llegado el momento de que nos sentemos y proyecte el soterramiento de las vías? Hablamos de vidas humanas. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Los vecinos ya no soportan más esta situación. Le invito a que venga y conozca la dramática situación que padecemos todos los días. Las puertas de Alfafar están abiertas para tomar decisiones, pero no envíe a la Delegada del Gobierno con buenas palabras, no haga declaraciones calmando los ánimos. Solo le pido que haga su trabajo.