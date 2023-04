Hi ha una frase genèrica i quasi universal en estes dates: «ara fan coses perquè venen les eleccions, quan no han fet res ni s’han preocupat per nosaltres en quatre anys».

Els valencians tenim una dita que s’adapta perfectament per a contestar esta frase: «Més val llapissera curta que memòria llarga».

En unes setmanes estarem votant per a elegir els nostres representants als nous ajuntaments. La ciutadania, com és normal, davant dels problemes acudeix a buscar resposta als seus alcaldes i ajuntaments, sobretot als pobles com Llíria, on hi ha una certa relació i proximitat. Com a alcalde, he tingut la voluntat i el desig d’intentar fer sempre el millor per al poble i solucionar els problemes dels meus veïns i veïnes, sense importar de qui son les competències.

Sobrevivim com a societat gràcies a la gran capacitat que tenim d’oblidar els problemes; però, davant decisions transcendentals, cal recordar què hem fet en estos quatre anys en els que hem millorat Llíria amb més de 30 milions previstos.

Te’n recordes que hem hagut de gestionar una pandèmia? Ho hem fet amb polítiques valentes. A Llíria, amb cinc milions d’euros per donar treball a 300 persones, amb més d’un milió d’euros d’ajudes als autònoms i quadruplicant l’assistència i l’ajuda social.

I de la inacabada entrada a Llíria o quan Carrasses estava buit? Amb Compromís, hem dignificat la ST1 i, prompte, l’UE 14; i hem omplit el polígon amb empreses que han creat milers de llocs de treball; i les que en vindran.

Te’n recordes del model urbanístic que obria PAI’s sense trellat, impulsat pel PP de Llíria, que va deixar inacabats desenes de projectes? Hem començat a solucionar el «pufo» urbanístic amb un pla per fases i amb contribucions especials.

Te’n recordes quan l’IES Camp de Túria era sols un cartell descolorit pel sol? Ara està en construcció i serà un espai digne per als nostres fills i filles.

Te’n recordes del pavelló sense reformar? De l’abandonament de la Vila Vella o de la Costa de Sant Miquel? O del conservatori de música fora de la xarxa de la Generalitat? Que no te’n recordes?