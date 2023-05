Imagineu que heu decidit ascendir el Penyagolosa i resulta que la motxilla que porteu no l’heu preparada vosaltres, no heu pogut decidir què posar-hi. Eixa motxilla que carregareu al llarg de tot el recorregut va plena i pesa. Així i tot, fareu l’ascens perquè heu acceptat un repte i us sentiu amb l’obligació d’aplegar fins el final.

El mateix passa quan una persona, que ha pres la decisió de presentar-se a unes eleccions, acaba sent alcalde o alcaldessa: ha de governar tenint en compte l’herència (motxilla) dels que el precediren. A Manises la motxilla venia carregada de deute. La motxilla pesa molt, en 2015 anava farcida amb 17.666.701,10 € de deute. Este llast insuportable ha limitat bona part de les accions que des de l’equip de govern hem intentat implementar. Però fins i tot amb eixa motxilla, hem millorat la vida dels manisers i maniseres des de juny de 2015. Entràrem a governar amb eixe de deute i 8 anys després, el deute s’ha reduït a 9.086.327,87 €, és a dir, s’ha disminuït en més d’un 50% i tot sense apujar imposts. Perquè la ciutadania no pot ser víctima dels desgavells dels polítics d’altres períodes foscos. Però resulta que mentre ascendixes al cim la motxilla comença a augmentar de pes, un sobrepes que no t’esperes. I este sobrepes inesperat és la sentència judicial de l’aparcament de San Cayetano, que ha suposat que l’Ajuntament haja hagut de pagar més de 8 milions i mig d’€, o les expropiacions de la Ciutat de l’Oci i de l’Esport que segurament estaran al voltant dels 7 milions d’€. Només estos dos exemples impliquen quasi 20 milions d’€ menys per a poder invertir en la ciutadania i en cobrir les necessitats més immediates. En definitiva, cal parlar del passat i no oblidar-lo, sobretot si el passat té conseqüències sobre el present i el futur d’una ciutat i limita la capacitat d’acció i, per extensió, d’inversió en benefici del veïnat.