Hace unos días el presidente de la Junta de Andalucía, el Señor Moreno, recriminaba la falta de rigor a una periodista que pretendía despejar la falsedad de uno de los argumentos utilizados por el PP para explicar la barbaridad ecológica y jurídica que están a punto de perpetrar en Doñana. «¿Usted se ha leído los 25 folios de la ley?». «¿Qué dice el artículo 5?». Con este cuestionario pretendía el presidente “modelo” de la derecha española descreditar a la informadora. Lamentablemente para él, este episodio se ha convertido en un vídeo viral al que acompañan los titulares de varios medios que aclaran que esta ley, que al parecer Moreno Bonilla nunca leyó, no pasa de los 20 folios y sólo tiene 4 artículos.

No fue necesario mucho tiempo para que el Trumpismo autoctono que anda desbocado por la derecha española, nos volviera a obsequiar con otra muestra su desprecio por la verdad como premisa esencial en el debate político. Portavoceaba el popular Javier Maroto su ensalada diaria de fake news, esta vez a cuenta de la exumación del cadáver del fundador de la Falange, cuando la periodista Silvia Inchaurrondo le dejó en pañales ante la audiencia. Acostumbrado Maroto a mentir sin oposición ni resistencia en otros foros, se topó aquí con la integridad profesional de una periodista que se vio obligada a informar en directo que, en contra de lo que afirmaba el entrevistado, la fecha escogida para el traslado de los restos del difunto no respondía a una decisión electoral y maquiavelica del demoníaco Pedro Sanchez, sino a la voluntad de la familia del fallecido. El vídeo, también viral, no tiene desperdicio.

La verdad siempre parte en desventaja en el tablero político. Su complejidad y el dolor que a menudo implica asumirla, suponen un pesado lastre frente a una mentira siempre simple y de fácil diseño. Afortunadamente, en la batalla que se avecina, la verdad está de suerte. Porque incluso para mentir se requiere un talento del que sin duda esta tropa carece.