Tots sabem que no es pot tindre tot a la vida. És una frase coneguda i molt certa. Per això cal prendre decisions i optar quan arribem a l’encreuament que provoca el fet de prendre una alternativa o altra. Si som joves i hem d’optar per continuar estudiant o passar al món laboral en plena adolescència és un moment transcendent a la vida. També podem dubtar inclús abans entre ciències o lletres. Són moments difícils i decisions que condicionen la nostra trajectòria vital. Si volem canviar a posteriori aquestes decisions, serà difícil, però es podria assumint algun peatge, com el temps invertit en l’opció inicial. No sempre encertem les decisions que prenem, però cal prendre-les i a més en el moment adequat.

Passa a totes les esferes, també en l’àmbit públic, bé siga a Europa o al nostre poble o ciutat. Sempre estem prenent partit per un model o altre. Hem de posicionar-nos per resoldre els grans problemes que tenim davant. Optar per un model energètic Europeu adaptat a les peculiaritats de cada territori és ara clar i s’ha fet inajornable. Potser podríem haver iniciat aquest model fa unes dècades, però no ho vam fer i ara corre molta pressa o pagàrem les conseqüències.

Optar a les nostres ciutats per un model de mobilitat adaptat a les persones, la salut i el benestar o no fer-ho, també està costant i genera moltes reticències com és normal, però és ineludible posicionar-se. El mateix podem dir de la política pública d’habitatge, on durant dècades s’ha fet poc o res i ara estem davant un problema amb moltíssima complexitat, però que si no l’afrontem, avançarà cap a un escenari més difícil per a la ciutadania, de segur. Qui no reconeix l’escenari? Joves que no poden iniciar un projecte de vida, treballadors que amb el seu salari no poden pagar un habitatge digne, gent major que no pot fer front al preu d’un lloguer. Decidim el nostre model de vida, ara cal posicionar-se.