Des que en 2015 els veïns i veïnes del meu poble em van atorgar majoritàriament el seu suport per a ser alcalde d’Aldaia, he tingut clar que la meua acció al capdavant del consistori havia de ser la de les xicotetes i les grans coses. L’equilibri entre una gestió pròxima als problemes i les necessitats de les persones en el dia a dia, al carrer i a través de les xarxes socials, i la implementació d’un projecte global de ciutat, que planifique les línies mestres i la idea de poble a mitjà i llarg termini.

En el cas d’Aldaia, els diferents governs socialistes han tingut present des del principi els pilars fonamentals que definien com havia de ser el creixement del municipi i que s’han anat desenvolupant en un procés que encara té molt de camí per recórrer, amb uns Serveis Socials forts, instal·lacions culturals, educatives i esportives de primer nivell, i sobre tot el plantejament de l’espai públic fet a la mida de les persones, on es respecte el medi ambient i les zones verdes esdevinguen el gran pulmó i el termòmetre de la qualitat de vida.

Baix esta premissa va nàixer el projecte del Cinturó Verd, que es va inaugurar el 26 d’abril de 1995 i que amb el pas del temps s’ha convertit en una icona de l’Aldaia moderna i que gaudixen milers de persones que cada dia.

Ara tenim la mirada posada en la seua prolongació, el que aproximarà els nuclis urbans d’Aldaia i el Barri del Crist.

Personalment, és un dels projectes més il·lusionants que podem desenvolupar perquè el Cinturó Verd és el màxim exponent de la nostra manera d’entendre el municipi com un lloc en el qual les xicotetes necessitats dels aldaiers i aldaieres són una prioritat cada dia, però on també apostem per grans projectes com el Cinturó que cohesionen i donen personalitat al teixit urbà i social i que aporten benestar i salut al veïnat donant protagonisme a la natura i la cura del medi ambient.