Un Estado federal descreído

La precampaña valenciana ha entrado en una fase valle, en la que no termina de adquirir una alta potencia pública. Era de esperar, quizá, una vez que disueltas las Corts la posibilidad de anuncios oficiales del Consell se diluye y dado que la campaña formal aún está a diez días vista. Incluso es posible que no moleste a algunos candidatos, ya que está por ver a quién beneficia más una baja participación. Si uno habla con representantes de los partidos, ve que hay diferencias incluso en el seno de los propios partidos.

Merece una reflexión colectiva (de todos los actores: políticos, civiles y mediáticos) que el interés general solo repunte a golpe de tirón centralista. Por eso el líder de la oposición busca estos días un hueco recurrente en las televisiones estatales, en la línea que Joan Baldoví tiene bien explotada por su papel en el Congreso de los Diputados. Y por eso solo parece que las elecciones existen cuando hay concentración por aquí de altos mandos estatales.

La dinámica contribuye a incidir en la lectura de estos comicios como un duelo al sol entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque ni uno ni otro se juegan personalmente nada. Se juegan intangibles, emociones, relatos..., todo eso que conmueve tanto en la política de hoy, pero pase lo que pase, su responsabilidad siempre será relativa, evitable.

Y esta realidad dice algo de ese estado federal que tanto juego da en elevados discursos políticos. Porque esta realidad dicta que, a pesar de las grandes declaraciones, la vida está indefectiblemente dominada por un marco centralista del que es casi imposible salir si se quiere obtener visibilidad. Este es un estado pseudofederal (autonómico) que no se lo cree, de forma que el gran centro ilumina debates y agendas, mientras que las cuestiones periféricas, las más pegadas a la gestión cercana, las que se votan este 28 de mayo, están destinadas a un plácido valle donde parece que nunca pasa nada. Gana siempre la reina del barro, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como se vio en el Dos de Mayo, que además juega en casa, con los focos siempre a punto. El resultado es que lo insustancial, lo accesorio, centra los debates con la colaboración de ministros que esperan quedar como los defensores de alguna esencia perdida y acaban hacindo el juego a los altavoces del ruido.

Ganar en los márgenes

A no ser, claro, que en clave valenciana perder sea una forma de ganar y que el interés sea precisamente quedar en los márgenes, autoexcluirse de las grandes ligas, bajo la premisa de que un cuadro de no confrontación supone también no levantar rechazos exacerbados y que esa puede ser la llave cuando se está gobernando. En esas variables se está situando la campaña de Puig y diría que también bastante la de Baldoví. Su meta es movilizar a los propios y no levantar los ánimos en la grada contraria ni ser manifiestamente hostil a los socios con los que se ha gobernado y con los que se tendrá que volver a gobernar, si la nave va. Para lo primero, los partidos ya cuentan con resortes a tocar. Lo segundo pasa por evitar escenarios de guerra siempre que se pueda. El ostracismo puede tener sus ventajas. Parece una paradoja, pero el 28 de mayo puede demostrar que puede ser un activo político en tiempos de alta polarización.

Posdata. Una más de polarización tras el 1 de Mayo. Sindicatos de clase y gobiernos progresistas (valenciano y español), por un lado. Patronal y oposición conservadora, por otro. Unos frente a otros. Los bloques revisitados. A la amenaza sindical de huelgas sectoriales y movilizaciones en otoño si no hay subidas salariales, escucho al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, responder que él puede salir también a la calle a protestar al lado de los trabajadores de la justicia y la sanidad. A veces cuesta discernir si los agentes sociales son realmente agentes políticos. ¿Hay sectores laborales de izquierdas y de derechas? ¿Es casual que unos colectivos se suelan movilizar más cuando se acercan elecciones en función de si gobiernan unos u otros? Este ambiente, en general, no ayuda a un clima social más limpio.