Al caliu de les celebracions del «Dia europeu de la solidaritat i la cooperació entre generacions», que Nacions Unides va fixar per al 29 d’abril, el divendres passat tingué lloc al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València la I Trobada Intergeneracional i Interdisciplinària, que amb el lema «L’experiència és un grau» va reunir vora un centenar d’estudiants procedents dels itineraris de la Nau Gran i de les titulacions de graus, és a dir, de diferents edats.

La reunió, que tenia com a finalitat reflexionar al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que en 2015 adoptaren els líders mundials, fou inaugurada per Ester Alba, Vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València; Marian Vayà, Tècnica d’Innovació Educativa de la institució; i M. Pilar Peñarrubia, professora del Departament de Geografia, responsable del Projecte d’Innovació Docent «Intergeneracions UV» i, d’alguna manera, artífex de l’activitat. Així, la major part del matí fou dedicada a la reflexió i el debat al voltant dels dèsset ODS o reptes de futur que, com a base d’una nova agenda de desenvolupament que situa l’horitzó en l’any 2030, tenen l’objectiu d’aplicar mesures per a erradicar la pobresa, garantir la prosperitat i protegir el planeta. En conseqüència, els estudiants –els séniors i els júniors– varen ser distribuïts en huit grups, cadascun dels quals havia de meditar sobre la manera com es concreten, en el nostre dia a dia, dos dels ODS.

I la discussió propicià l’aparició dels dubtes, temors i esperances que afecten tant els jóvens com els grans, sempre amb la confiança que el diàleg i l’educació aconseguiran mitigar els problemes que estenallen la humanitat. La jornada finalitzà amb una emotiva posada en comú de les conclusions a què varen arribar els grups; i amb un acte de clausura en què prengueren la paraula Pilar Serra, Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable; M. Dolors Pitarch, Delegada de la Rectora per a Programes Universitat-Societat; i María Luisa Vázquez, Vicedegana de Qualitat i Innovació Educativa de la Facultat de Geografia i Història.

Com no podia ser d’una altra manera, la part més interessant i substanciosa de la trobada se situa en l’intercanvi d’idees i emocions que es produí entre els representants de dues generacions que, des de la seua distinta mirada, compartiren experiències i sentiments, habilitats i anhels.