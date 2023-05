30 años. Tres décadas han pasado desde que se celebró, por primera vez, el Día Mundial de la Libertad de Prensa un 3 de mayo. Una fecha que hoy en día sigue siendo tan o más importante de conmemorar: toca, de nuevo, evaluar el estado de salud del Periodismo, defender los medios de comunicación de los ataques hacia su independencia y recordar y rendir homenaje a aquellos compañeros que perdieron la vida en el desempeño de la profesión. Toca, además, echar la vista atrás y revisar la profesión periodística ante los galopantes cambios que se han ido sucediendo en los últimos 30 años. Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, ya lo dijo el año pasado: «Crear una nueva configuración digital para proteger tanto al periodismo como a los periodistas». Retos, amenazas, oportunidades, crisis. Son las palabras más reiteradas a lo largo de las últimas tres décadas con la expansión de Internet y la web 2.0. Actualmente, el modelo de negocio periodístico sigue entre dos aguas, entre la ética y el clickbait; entre la rapidez de las redes sociales y la difusión de noticias falsas y el buen hacer de los periodistas. Desde hace unos meses ha entrado en escena un nuevo protagonista: la inteligencia artificial (IA). Realmente, no es un extraño, pero su veloz desarrollo de la mano de ChatGPT, va a suponer un antes y un después del periodismo. Otra vez. ¿Oportunidad, amenaza, más retos, más crisis? Muchos periodistas viven bajo el temor de la suplantación por estas herramientas. No es para menos, solo hace falta echar un vistazo a cómo son capaces de generar textos, con una precisión en escritura y datos difícil de discernir de si lo ha escrito una persona o una máquina. Ante este escenario (que más temprano que tarde iba a llegar), y las cuestiones éticas y legales derivadas, lo cierto es que el Periodismo debe convivir con la IA. No queda otra opción que dejar entrar al algoritmo en las redacciones, de conocer a fondo esta nueva herramienta tecnológica en pro de un periodismo de calidad. De esta manera, las tareas más rutinarias y repetitivas son ejecutadas por la IA, porque el análisis, la disección de la información, la creatividad y, sobre todo, el asistir a un acto o a un hecho noticiable, solo lo puede hacer un periodista. De momento, hay una «tregua» pactada en el desarrollo de herramientas de IA, como GPT-4, por parte de ingenieros y académicos.

Es por ello por lo que nos encontramos ante la ocasión de repensar el Periodismo ante el uso de la Inteligencia Artificial. Los avances no van a cesar, pero si se comienzan a debatir y dirimir los puntos éticos, legales y profesionales que implica y si se trata de ver como una oportunidad para mejorar los procesos productivos, la profesión puede alcanzar nuevos horizontes. Podremos seguir celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa otros 30 años más y cada día, porque el Periodismo sigue más vivo que nunca.