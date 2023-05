Ja han sortit del forn les candidatures del 28-M i, els que voldríem elegir i no només votar, reincidim criticant les llistes tancades que esdevenen així mur dels nostres laments. Amb llistes obertes, triaria gent dels tres partits que s’hi presenten al meu poble, per exemple. I com jo, altres. La llista guanyadora expressaria la voluntat real dels votants i no la dels aparells del partit que, en la mida que el sistema electoral no limita els mandats, dificulten la regeneració afavorint l’endogàmia i clientelisme. Qüestió que em porta a la següent pregunta: com és que hi ha gent que després de dotze anys —a l’ajuntament o a les Corts— opta a una quarta legislatura? Això no és aferrar-se al poder com un xiclet a la sabata? No, perdó, la pregunta és massa directa. Provaré amb una altra: Per què veuen com un drama personal deixar l’organigrama del poder? Tanta voluntat de servei és admirable, però per desenganxar-se del càrrec tampoc ha de caldre escarpre i martell.

Guiats per un idealisme ingenu, creiem que en l’ànim de tots els candidats està el noble fi de servir al poble o país, però en ocasions votem llistes que inclouen gent que hi va per sobreviure, qual llista de Schindler. Gent per a la que la institució és una menjadora per a viure de l’erari públic. Les llistes obertes o de vot preferent no seran la panacea, però la possibilitat d’alterar l’ordre de la candidatura restringiria bastant els interessos individuals d’aquells que, gràcies a vincles privilegiats amb la direcció del partit, han fet de la política carrera professional. Sé que amb aquest article no vaig a fer nous amics entre la classe política. I és possible que en perda. Però tampoc m’importa massa. Tota la meua vida he dit a dos quarts de tres allò que podia dir a les quatre, i puc dir que conserve els amics que ho són de debò i m’he desllapissat dels que ho són circumstancials: plaga bastant abundant en política.