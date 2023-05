Reconocemos que a cuatro semanas de las elecciones municipales y autonómicas es difícil sustraerse al tráfico de la autopista política y sobre todo en la propia autovía de la localidad de cada paisana o paisano en la piel de toro, pues las urnas municipales, como las europeas, son las únicas que atañen a todo el país y sus nacionalidades, y afectan a más de ocho mil cien municipios, que serán escrutados y luego escudriñados uno a uno por los arúspices de las elecciones generales del siguiente semestre. Y surgen mil dudas, a servidor al menos, entre ellas nos viene a la cabeza el hecho de que València será capital verde europea el próximo año de 2024, mande quien mande, y resultaría curioso que debiera gestionarlo el partido verde, Vox, con los mimbres municipalistas modelo Aznar-Botella, azul PP. Mejor no pensarlo: circuito urbano de Fórmula 1, Ciudad de las Artes y las Ciencias (las Letras jamás les importaron) inacabada y fracasada salvo para el turismo, peatonalización a cuentagotas, corrupción, etcétera.

Habiendo vivido en la capital valenciana las cuatro últimas legislaturas locales; a saber, dos de la ya fallecida alcaldesa Barberá, con mayoría de las derechas, y otras tantas con coaliciones de izquierda, la primera de tres partidos y la actual de dos, con el pacto del Rialto, sin duda deseosos de que no se pierdan otra vez los votos de Esquerra Unida (EUPV) y Podem -que han firmado un acuerdo municipal que encabeza la síndica de UP en las Corts Pilar Lima-, no podemos entender que la actual candidata del PP María José Catalá, ex alcaldesa de Torrent y ex consellera, siga insistiendo en que no le gustan las tres plazas reformadas en Ciutat Vella, cuando antes, con su gobierno , las vivíamos plenas de tráfico de coches, con encadenamiento de paradas de líneas de autobús, con suciedad-humo-ruido y de la Lonja-Patrimonio, del esqueleto de estadio futbolístico o de El Cabanyal ni hablamos.

Ante tal preocupación, uno se dirige a las fuentes bien informadas habituales y la respuesta, como vecino, deja un tanto en el limbo: en las elecciones a la Generalitat los populares no tienen nada que hacer ante Ximo Puig y las izquierdas sumarán, pero en la ciudad de València es posible que el PP, junto a Vox, logre una mayoría ajustada. En esa línea estaba la encuesta del diario El Mundo editada el 7 de abril, donde resaltaba que un solo concejal podría decidir el pulso por la capital, pues el socialismo repetía y si Compromís perdía uno, habría mayoría derecha-extrema derecha. Muy distinta y muy parecida, paradójicamente, era la encuesta del PSPV, publicada por Levante-EMV, dado que los populares más Vox quedarían a un escaño de las izquierdas, si bien el PSPV de Sandra Gómez adelantaría a Joan Ribó quitándole dos regidorías. Ambas consultas coinciden en dejar fuera a la coalición de EUPV y Podem y a Ciudadanos, y desde luego todo parece más ajustado en València que lo soplado por las gargantas profundas.

En tal sentido, este diario, con siglo y medio a sus espaldas, está dando voz desde la misma sección de opinión que nos acoge, a los cargos públicos y candidatos o candidatas a ello con dos páginas completas diarias, que son útiles para lectores y analistas políticos, permitiendo la interacción directa en tiempos de tanto bulo. Y no podemos dejar de destacar uno de esos textos: Derecho a vivir en València (18-IV-2023), firmado por la actual vicealcaldesa y candidata, Sandra Gómez, quien declara que ese titular responde a la razón por la que quiere ser alcaldesa, resumida en: que se pueda vivir en la ciudad y tengamos derecho a ello. Parece simple, pero es una promesa más difícil que los habituales castillos de artificio que rompen las noches prelectorales, pues nuestra bella urbe, pongamos que hablo de València, se debatirá hasta finales de mayo entre cuenta farolas y cuenta faroles.