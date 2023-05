A finals de 2022 es publicava un estudi d’àmbit estatal que posicionava a Ontinyent entre les 50 ciutats d’Espanya amb major inversió social, fruit d’una política que posa en el centre de la gestió a les persones.

Això ha estat possible mitjançant tres línies d’acció diferents: la inversió en infraestructures i espais socials; la implantació de polítiques de caràcter social i l’aposta per programes de protecció de la ciutadania amb major risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat.

Un dels projectes pioners i on més hem treballat per dur-ho a terme aquesta legislatura, és el Pla Municipal de Prevenció de la Conducta Suïcida. Un Pla que ha inclòs xerrades, un grup d’ajuda a familiars, una mesa de coordinació per a la Prevenció del Suïcidi i un manual per al tractament informatiu de la conducta suïcida als mitjans de comunicació.

També hem iniciat el Servei d’Atenció i Seguiment a la Malaltia Mental d’Ontinyent (SASEM), el qual, en 2022 va realitzar més de 2.700 intervencions. A més, hem cregut necessari dur a terme xerrades als barris per parlar obertament de temes com el concepte de salut mental, de les conductes saludables i de risc, dels senyals per identificar una malaltia mental o com afrontar-la si s’està patint.

Tant la població més vulnerable com les persones més majors de la ciutat, sempre han estat prioritaris per al nostre govern. Per això, posàrem en marxa el programa Majors Actius, que ve oferint activitats culturals i d’oci. Durant els últims anys s’ha prioritzat el benestar físic, la salut mental, amb conferències impartides per professionals de la psicologia, tallers de benestar emocional i, principalment, la implantació d’un servei d’acompanyament psicològic que s’emmarca dintre del Pla contra la soledat no desitjada.