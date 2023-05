La paraula damunt sempre està relacionada amb la superioritat de qualsevol cosa. Tanmateix, en alguns casos, s’emparenta amb la superficialitat. Quan és així, forma part de la locució «per damunt damunt». Està vinculada a l’expressió «de passada» i significa lleugerament. Trobe que passem «per damunt damunt» determinades accions que haurien d’atraure’ns. Em ve al cap perquè estos dies m’inspirava en el conte infantil dedicat per Joan Fuster als caragols, per a interpretar un teatre de titelles a escolars. Els inculcava la grandesa del que significa eixe animal de casa pròpia i antenes obertes. Una acció tan simple com que traga les banyes al sol pot arribar a ser meravellosa, si la mirem amb interés. És una forma d’actuar que fa especial l’animal i que té merescuda una cançó tradicional. Potser ja és hora que pensem en rituals propis i invisibles que practiquem. Som insignificants, com un caragol, però sempre protagonitzem accions singulars quotidianes de les quals podem alegrar-nos.

El 25 d’abril passat pensava com encara tractem «per damunt damunt» esdeveniments històrics que continuen marcant el nostre present, com ara la batalla d’Almansa ocorreguda el 1707. Va ser més que un símbol bèl·lic i, com a tal, una acció bàrbara. Suposà la renúncia forçada i progressiva a ser com érem, valencianes i valencians. La història no es pot retrocedir però, si la tractem amb seriositat, de segur que ens ajuda a aprendre i valorar com som i podem ser.

La utilització «per damunt damunt» em fa pensar en el món dels llibres, especialment ara que tenim la Fira del Llibre al carrer. Trobe que les publicacions encara són incompreses. Es diu molt de l’índex de lectura a través de les estadístiques però caldria preguntar-se si es llig bé o si els escriptors i escriptores publiquen per a ser entesos a través de les seues lletres. Podríem reflexionar de bons professionals de l’escriptura que són intel·ligibles per a la majoria dels mortals. Però, el que més em preocupa és la gent que llig sense saber el que fa o malinterpretant escrits. La història està plena de conflictes i guerres dirigides per grups que han llegit «per damunt, damunt». Així que, està bé llegir però millor encara comprendre els llibres.

En definitiva, emprem l’expressió «per damunt damunt» però no fem massa superficial cada jornada. No mirem sempre de passada la senzillesa d’un instant.