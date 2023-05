Una de las cosas imprescindibles que se deben de saber para gobernar un municipio es qué competencias puede realizar un Ayuntamiento, qué puede hacer y qué no.

Es fácil pensar que un equipo de gobierno o un alcalde puede realizar todo lo que desea cuando lo desea. Pero esto no es ni mucho menos así. Los ayuntamientos solo pueden realizar acciones en determinadas áreas y cualquier propuesta política debe de contar con el visto bueno de los funcionarios jurídicos y del área económica.

Por ejemplo, un ayuntamiento no puede tomar medidas en hospitales, institutos o universidades, ni tampoco puede aprobar normativa que vaya en contra de la legislación autonómica o nacional.

Son las funciones que nos marca la ley y debemos ceñirnos a ellas, pero hay algo que sí podemos y debemos mejorar desde la administración pública: la burocracia. Aquí sí existe un amplio margen de mejora.

Y no me refiero a la necesaria labor de control de los funcionarios, jurídicos e intervención a la acción política. Ni tampoco a la importancia de la transparencia absoluta. Control y transparencia son fundamentales y un signo de democracia plena. Cuantos más ojos haya mirando, menos tentación habrá de hacer lo que no se debe. Esa es la verdadera lucha contra el fraude.

Pero se debe priorizar la acción pública para favorecer la seguridad jurídica a empresas, autónomos o a cualquier vecino que quiera hacer el trámite que considere. Se deben agilizar procedimientos, recortar plazos y promover instrumentos como la declaración responsable, el silencio administrativo positivo (que se da cuando no existe una respuesta por parte de la administración, resolviéndose la resolución a favor de la petición del ciudadano) o definir y cumplir límites en tiempo y plazos para cada procedimiento. Para eso no hacen falta grandes inversiones. Sólo interés y empatía con la ciudadanía desde las esferas superiores a la municipal. Pongámonos en marcha.