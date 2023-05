Manuel Sacristán, un pensador al que siempre hay que volver, utilizaba una expresión para referirse a los que siempre evitan pronunciarse sobre las grandes cuestiones que se dirimen en la vida pública; aquellos que siempre tienen a mano un eufemismo, un circunloquio. El viejo filósofo solía decir que «no van en serio», elevando a doctrina filosófica algo que siempre ha estado en la cultura del pueblo: hay que llamar al pan pan y al vino vino. Para «ir en serio» en política hacen falta propuestas claras, realistas y ambiciosas que den respuesta a estas cuestiones cruciales.

Reflexionando acerca del modelo productivo valenciano, de sus límites intrínsecos y de sus horizontes de cambio, he recordado estos días las palabras de Manuel Sacristán. El principal reto al que se enfrenta la sociedad valenciana de cara a los próximos años es precisamente ese: cambiar el modelo productivo, transformar un sistema que es injusto en lo social e insostenible en lo ecológico, y transitar hacia un modelo mucho más horizontal, sostenible y democrático. Un nuevo marco que otorgue centralidad a los verdaderos creadores de riqueza, que no son los grandes empresarios, como a veces se pretende hacer ver, sino las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, la economía social y, por supuesto, el trabajo asalariado. Una auténtica democracia económica en la que primen la protección de nuestro territorio, la creación de empleo de calidad y la satisfacción de las necesidades sociales.

Hay que hacerlo, además, en el corto plazo, pues los efectos sobre el medio ambiente podrían devenir en irreversibles mucho más pronto que tarde. Un desafío impresionante, pero que podremos superar con éxito si el nuevo Gobierno valenciano aborda con valentía una profunda reforma de la Administración para construir lo que yo llamo una «Generalitat republicana». Una Generalitat que promueva la creación de empresas públicas en sectores estratégicos como la energía, la alimentación o la industria farmacéutica; que intervenga el mercado inmobiliario y regule el precio de los alquileres; que proteja nuestro territorio, y especialmente las zonas rurales, de la voracidad del oligopolio eléctrico. Algunas cosas son demasiado importantes para dejarlas en manos del mercado.

En el centro, recuperar la planificación como función de gobierno y abrirla a la democracia local para que ésta sea apoyada y escuchada. Hace falta una nueva alianza entre la Generalitat y los ayuntamientos que permita la creación de oficinas de desarrollo en los ámbitos local y comarcal para elaborar un diagnóstico veraz y plantear una estrategia económica realista, sostenible y plenamente arraigada en el territorio. El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana podría servir de base si se dotara de una estructura territorial y se abriera a la participación de todos los interesados en una planificación ecológica coherente y ordenada.

Sin democracia económica no será posible la sostenibilidad y, si esta no se alcanza, la democracia no será viable en ninguna de sus formas. Sin valentía política para cambiar el modelo productivo, no esperemos ni una ni otra. Nosotros, con Sacristán, vamos en serio.