Hem superat totes les dificultats. En la nostra història, i també en temps recents; amb una pandèmia i una guerra, i tot i això, hem posat en marxa mesures pioneres que ajuden a empreses i famílies, pròleg dels bons indicadors que ens permeten créixer i ajudar a la vegada. Amb intangibles com: la bona gestió, l’ordre en els comptes públics (ja no tenim un problema reputacional, d’imatge de ciutat o de funcionament de la institució) i l’execució dels molts diners d’inversions que se’ns concedixen. Gandia és ciutat de referència quant a la gestió de les ajudes de Fons Europeus Next Generation, dels quals se’ns han concedit quasi 12M d’€.

Gandia avança.

Per a avançar, crear oportunitats, inversions, confiança i generació de riquesa. Esta setmana han arribat més de 3M d’€ per a millorar la mobilitat sostenible, per a modernitzar el transport públic i per a crear entorns saludables com el futur Skatepark Bowl. Espais per a ser viscuts. Els fons europeus es destinen al que és una de les nostres prioritats com a govern: la generació d’oportunitats i la millora de les condicions de vida dels ciutadans i dels barris, un creixement amb trellat i amb ambició; sostenible i fructífer. Amb resultats.

No deixem a ningú enrere.

Però per a seguir generant oportunitats necessitem pensar en què tots avancem junts. Per això destinem més de 6M d’€ a programes de formació i ocupació que milloren les habilitats i competències dels participants i faciliten la seua inserció laboral. I ens preparem per a construir un centre integrat de Formació Professional que flexibilitze els currículums dels ciutadans i case la demanda i l’oferta laboral. Itineraris de formació, camins de vida, espais d’oportunitats. La inversió de la Generalitat és de 24 M d’€. Un centre ambiciós per a un temps ple de reptes i d’oportunitats. En definitiva, estes inversions suposen una gran ocasió per a créixer i per a millorar la qualitat de vida. És tant com dir que guanya la ciutat i guanyen els nostres ciutadans. Junts.