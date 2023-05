Per tot el que importa. Eixe és el lema que hem triat des de Compromís per a esta campanya electoral. És un lema que condensa la manera que tenim de fer política. Una política pròxima, feta des d’ací i coneixent bé els problemes i les preocupacions de la gent. Una política en positiu, pensant en aportar propostes i solucionar eixos problemes. En definitiva, una política útil per als ciutadans i ciutadanes.

I què és el que importa? Des de Compromís ho tenim clar, i per això portem mesos plantejant les nostres propostes per a donar un nou impuls al Botànic. Hem parlat de propostes en temes que importen als valencians i valencianes: com aconseguir el finançament just que mereixem, com enfortir els nostres serveis públics, com donar un salt de qualitat en la sanitat pública, com garantir el dret a una vivenda digna o com millorar l’atenció de l’administració a les persones entre d’altres.

Compromís portem ja setmanes de pre-campanya parlant del que de veritat importa als valencians i valencianes perquè això és coherent amb el que hem fet durant estos huit anys: treballar pel que importa als valencians i valencianes.

Sabem que hi ha polítics d’altres partits interessats en que en esta campanya parlem de coses que passen lluny d’ací, a 300km. Però això no és el que li importa als valencians i valencianes:

El que importa el 28M és defensar tot el que hem avançat durant estos huit anys. Que és molt, per exemple recuperar drets, enfortir els serveis públics, lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball de qualitat.

El que importa també és tot el que queda per fer. Sabem que tot el que hem fet des de 2015 és molt però no és prou. Cal avançar molt més en tots els àmbits i per això la nostra campanya serà molt centrada en les propostes de futur.

El que importa, en definitiva, és donar un nou impuls al Botànic amb noves idees i energia. Des de Compromís ja hem demostrat que sabem governar en equip i ara el que volem és liderar eixe equip.

Per això vull ser president, perquè m’importa aconseguir un Botànic més reivindicatiu davant el govern central i més ambiciós en les seues polítiques.

En definitiva, la campanya que farem Compromís serà totalment coherent amb la manera de ser i entendre la política de Compromís. Feta des d’ací i pensada per a la gent que viu ací.

El nostre objectiu és superar els 1.000 actes de proximitat al llarg de la campanya. Jo mateix ja porte més de 24.000 kilómetres recorreguts. Ahir mateix vaig començar el dia a Alacant, vaig passar el migdia a València, per la vesprada vaig estar al nord, a Onda i Borriana, per acabar el dia a Almàssera en plena Horta de València.

La nostra campanya estarà present a tot el país de la mateixa manera que vull ser el president de tots els valencians i valencianes: siguen d’on siguen.

El tipus de campanya que fa cadascú també mostra quina és la manera que tenen d’entendre la política. La nostra és esta: treballar per tot el que importa.