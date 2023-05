El tándem Sánchez-Puig trata de embaucarnos con la promesa de viviendas sociales tras dos legislaturas, ocho años, sin hacer nada. El acceso a una vivienda es un derecho consignado en la Constitución que debería exigir más prudencia a la hora de anunciar medidas y menos frivolidad.

La política de vivienda no admite falsas soluciones ni compromisos inverosímiles. Por eso resulta vergonzoso escuchar a Puig y Sánchez engordar las cifras de viviendas sociales en campaña electoral sin ningún pudor ni rigor cuando han puesto en marcha cero viviendas sociales públicas, cero viviendas de alquiler y cero viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana.

Ábalos prometió a nivel nacional en 2018 unas 20.000 viviendas sociales, tres años después, en el 21, subió el listón a 100.000. Ahora Sánchez afirmó en un mitin en Valencia que movilizaría 50.000 viviendas de la Sareb, para días después añadir en el Congreso otras 43.000 y la pasada semana 20.000 más...

Son anuncios improvisados y electoralistas, insisto, sin ninguna credibilidad. Por no saber no saben ni cuántas hay disponibles, cuantas están «okupadas» ilegalmente ni su estado real. Ahí está para demostrarlo la nueva ley de la vivienda a nivel nacional que, como en otras leyes aprobadas por Sánchez, tendrá justo el efecto contrario porque reducirá la oferta de alquiler, se dispararán los precios, aumentará el mercado negro, expulsará a los que menos tienen y frenará los derechos de quienes quieren acceder a una vivienda. Parece mentira que no sepan que, igual que el empleo lo generan las empresas, el mercado de la vivienda no se agiliza interviniéndolo y limitando las inversiones. Al contrario.

Desde el PPCV proponemos medidas serias y concretas. Nuestro programa electoral a nivel autonómico recoge 58 medidas realistas preparadas para ponerlas en marcha desde la Generalitat a partir del 28M. Algunas de ellas son modificar el tipo actual del 10% del impuesto de la vivienda y aplicar en este ITP un tipo súper reducido del 70% a todas las rentas inferiores a 30.000€ anuales, a menores de 35 años, familias numerosas, vulnerables, discapacidad, víctimas de violencia de género y zonas despobladas.

Pondremos en marcha numerosos programas para el fomento de la vivienda social como el Plan Vive para sacar a concurso las parcelas públicas residenciales; incentivos fiscales para el arrendador a precios bajos; un Plan para la promoción de 10.000 nuevas viviendas protegidas o avales para la compra de la primera vivienda en jóvenes. Sabemos cómo hacerlo y, a partir del 28M, garantizaremos que sea una realidad facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana. Ahora toca sonreír porque ya se van. Ha llegado la hora del cambio.