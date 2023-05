Tots els pobles tenim senyes d’identitat. Ser de Llíria estava irremeiablement lligat a passar els caps de setmana al pavelló vibrant amb el Bàsquet Llíria. Som el bressol del bàsquet valencià. Un sentiment que he recuperat amb la classificació del Llíria per a la fase d’ascens a LEB però, sobretot, perquè més de 800 aficionats hem donat suport a l’equip.

El bàsquet, com les bandes, son la nostra màxima senya d’identitat i servixen per construir poble i pertinença. Estos dies també he viscut els partits de l’aleví femení on juga la meua filla i on he escoltat als pares dels altres equips dir amb admiració, «és que son de Llíria».

Han passat més de 30 anys i, evidentment, la nostra ciutat ha canviat; vivim en l’era de la globalització i les grans metròpoli on les ciutats mitjanes ens hem d’adaptar per no perdre el nostre esplendor. El de Llíria és manifest. Tenim més de 2.000 anys d’història com a ciutat oberta, acollidora, amb valors de qualitat i associativa. Som Ciutat Creativa de la Música per la Unesco.

Música i bàsquet són dos de les nostres consignes, però en tenim més i hem de treballar per transmetre-les als que no ho coneixen.

Ho hem fet esta legislatura apostant per les instal·lacions esportives, on hem invertit 3,5 M d’euros per afavorir la pràctica de l’esport i d’hàbits saludables; o el nou IES, on estudiaran les futures generacions; o finalitzant l’entrada de Llíria per Benissanó, que ens dignifica i servirà per instal·lar nous serveis i ocupació.

La nostra missió és transmetre esta identitat a les noves generacions i als nouvinguts al casc urbà o les urbanitzacions que han patit amb governs anteriors PAIs inacabats i males experiències que els han fet perdre l’interès per conèixer Llíria i formar-ne part.

Amb la vostra confiança continuarem perquè tota persona que viu a Llíria se senta identificada i integrada. Una Llíria orgullosa de les seues arrels, però que treballa per assolir la ciutat que volem ser.