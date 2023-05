Volant a la fira!

La xiqueta ha arribat a l’escola eufòrica; no tots els dies vas a la fira amb la teua classe. Almenys, això és el que creia. Perquè ara, dalt de l’autobús, la seua amiga Irene li acaba d’explicar que no, que on van no hi ha cavallets ni tren de la bruixa, perquè es dirigeixen a la fira, sí, però... a la Fira del Llibre. Com? Alba es posa de mal toc. Hauran d’aguantar tot el matí en aquest mercat de paper en lloc d’estar gaudint de fantàstiques atraccions?

L’entrada a la Fira està congestionada per gent de totes les edats. La menuda es queda d’una peça: com és possible que un indret tan avorrit desperte tant d’interés? Entra al recinte i cau de ple en una llarga avinguda plena de casetes a rebentar de llibres. «Alça! -s’estranya- Açò és immens». La mestra els recomana que s’acosten a les paradetes, que xarren amb els llibreters, que vagen a visitar les exposicions, a veure els espectacles o a seure als espais habilitats on autors i autores presenten les seues obres i, fins i tot, te les poden dedicar. Per megafonia no paren d’anunciar actes i d’oferir música.

L’ambient resulta molt festiu i Alba comença a trobar-s’hi a gust. Sense pensar-ho més, es llança a recórrer els expositors. Còmics en blanc i negre o en color, novel·les d’amor o d’aventures, àlbums de mapes, reculls de fotos antigues, antologies de textos clàssics, poemaris, sagues de personatges que ha devorat a la televisió i que ara se li apareixen escrites... Alba no en dona l’abast. En sa vida havia vist tal quantitat d’històries juntes! De sobte, recorda que els pares li han donat diners. «Tria el que més t’agrade, i a volar!». Alba té davant dels ulls tantes narracions (que de segur que la portaran amunt, amunt), que no acaba de decidir a quina enganxar-se les ales. Perquè la súper illa que és la Fira del Llibre és com un aeroport de paper on cada paraula escrita és un bitllet per enlairar-se cap a un horitzó anhelat.

De camí a casa, Alba comenta amb les amigues els títols adquirits. Semblen tan atraients que els voldria tots! Somriu; sap que encara disposa de moltes hores per tornar a la Fira del Llibre, i deixar-s’hi robar el cor.