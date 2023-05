Protocols antics

L’enrenou provocat fa uns dies per una qüestió de protocol, a Madrid, entre la seua presidenta autonòmica i un ministre del govern d’Espanya m’ha recordat la gran quantitat de documents «del barroc» que ens han transmés qüestions relacionades amb problemes semblants -i deixe de banda, ací, les motivacions polítiques que en aquest cas recentíssim no escapen a ningú.

De fet, a l’hora de triar algun exemple per il·lustrar aquest escrit, m’han vingut al cap tant textos del dietarista Joaquim Aierdi -de la segona meitat del XVII-, com algunes escenes recollides en el Llibre de memòries de la ciutat de València (València, Ajuntament, 2021) que vaig editar no fa massa encara, en companyia del meu estimat i malaguanyat amic Josep Ribera Ribera. També, el volum destinat a reglamentar aquelles normatives i que ens ha pervingut en la redacció de Joan Baptista de Valda, al seu Llibre d’assistències i funcions de la ciutat de València. En tots tres -i encara en altres- no costa massa trobar les preocupacions del poder per «figurar» -un verb que m’agrada aplicar a aquestes situacions-: no es tracta de demostrar què val cadascú, ni que fa o ha fet o farà, sinó que davant un públic més o menys nombrós, els polítics -del segle XVI o de l’actual- han de representar un paper. Figuren que són algú, en definitiva. Impel·lits pel desig de fama, glòria o -com és el cas recent- d’uns minuts de pantalla en una televisió autonòmica, amb la intenció de guanyar uns vots -o això suposen els qui protagonitzen el sainet, com si els qui els miren no tinguessen encara cap partit pres.

Però vaig al 1594: en l’acte de fe del dia 15 de setembre, a València, després d’haver anat el poder municipal al palau de la Inquisició, per acompanyar els inquisidors a l’ajusticiament d’un grapat de pobres desgraciats, per la situació en la desfilada d’uns verguers, «hi hagué moltes altercacions que duraren mija ora». Els uns esperant en unes escales i els altres insistint en una determinada opció del protocol. Després d’haver fet complir la justícia, el poder municipal, ofés per com l’havien tractat els inquisidors, ja no els acompanyà en el camí de tornada.

Aquell desori no degué ser innocent: manifestava la lluita que sempre va existir entre els del Sant Ofici i els poders locals, atés que els primers anaven agafant competències que abans no tenien. Però això ja és una altra cosa, i ja en parlaré, si de cas, en una altra columna d’aquestes.