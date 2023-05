La coronación de la fallera mayor trans

También hace tiempo entrevisté a Enric Valor en su casa de la calle Martínez Aloy, cerca de la Finca Roja. El escritor, ya muy mayor, me recibió con traje y corbata, pero con zapatillas de ir por casa. Aquellas de suela de goma y forro de lana a cuadros que eran tan confortables. Me hablaba de usted y respondía a mis preguntas con un tenue tono aflautado, y eso sí, con un valenciano de riqueza lingüística exquisita. Vamos nada que ver con los rojos y catalanistas que conocí en la facultad. Nunca fui muy de fábulas, ni cuentos, pero cuando en la escuela progrepija de mis hijos se emperraron en las famosas rondallas del escritor de Castalla, hice un esfuerzo. Incluso hicieron canciones de algunas para fiesta de fin de curso. Que tres lustros después una editorial censurará una inocente narración de Enric Valor como ejemplo de detestable patriarcado machista nunca nos pasó ni por la imaginación. Y mucho menos a las profesoras de mi hijo que le prohibían jugar al fútbol en el recreo porque era una practica machista. Así que el tema se nos ha ido de las manos, porque hasta el propio Manuel Vicent reconoció ayer que su columna antitaurina anual, que tampoco ha podido erradicar las corridas de toros. A la editora Núria Sendra le asiste todo su derecho para considerar que el texto del inocente Valor es una invitación a la violencia machista, pero antes de ‘adaptar’, como sinónimo de ‘censurar’, podía haber realizado otras labores pedagógicas menos autoritarias, porque cazar moscas con misiles intercontinentales nunca es recomendable. La memoria histórica enseña que se empieza censurando libros y luego persiguiendo a judíos, homosexuales y transexuales.

Krao si que reventó la fira del llibre

Ya le pueden dar vueltas los seguidores del genuino Enric Valor, los antitaurinos como Vicent o los ilusos de una Nova Reinaixença devota, porque nadie puede impedir que Lía Sánchez desfile en la ofrenda con todos los honores. El sábado, a primera hora de la tarde, entré en la Fira del Llibre por la puerta principal de San Pío V, y cuando me encaraba hacia la explanada principal, intuí una cola que llegaba hasta una de las carpas del centro del certamen. La curiosidad me hizo avanzar junto al gentío para ver qué escritor de moda de se me había escapado. Cuando me asomé había un joven con gorra, barba y vestido de negro al que no había visto en mi vida. Tuve que preguntar dos veces su nombre, hasta que lo aprendí. Era Diego, más conocido como KraoESP, un jugador de Roblox profesional, realizador de televisión y ‘youtuber’ con más de dos millones de suscriptores que se dedica a subir vídeos de ‘gameplays’ de Roblox. Nadie puede parar el tiempo.