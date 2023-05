A menudo se ha dicho que hay dos capacidades mínimas con las que debemos contar para emitir un voto con garantías. Pensamiento crítico y memoria. El primero debería permitir al electorado discernir entre la verdad y la burda mentira, el argumento insustancial y la propuesta sólida, entre el compromiso y la estafa. La memoria sencillamente autoriza o descalifica a los pretendientes a tu voto.

Parece una broma de mal gusto ver a los ladrones hablar de honradez, a los corruptores hablar de virtud, a los que nos arruinaron hablar de eficiencia o a quienes nos convirtieron en vergüenza de un país hablar de patriotismo. Pero, miren, ahí estamos. No quiero decir que el error en política no tenga disculpa. Pero una cosa es equivocarse y otra engañar a la ciudadanía sobre tu auténtico propósito con premeditación y desvergonzada alevosía. Una cosa es creer en el perdón de los pecados y la rehabilitación del reo y otra pensar que el PP valenciano actuará de manera distinta a cómo ya lo hace en Madrid, Andalucía o Castilla y León.

Hoy, la ley no permite pedir el voto. Pero nadie me impide pedirles memoria. Memoria del valor que Ayuso dio a la vida de los mayores en sus residencias y cómo gestionamos los valencianos esa misma pandemia. Memoria para recordar quien saqueó nuestro gobierno (Emarsa, Visita del Papa, Turismo, Cooperacion…) y aquellos que han hecho de nuestro territorio y nuestras instituciones un espacio fiable y seguro donde invertir. Memoria para recordar que en Cullera me encontré 40 millones de facturas en un cajón. Memoria para no olvidar a los empresarios y comerciantes de mi ciudad que, si cobraban, lo hacían a 390 días. Memoria para entender el esfuerzo que ha supuesto pagar la ruina heredada sin detener ningún servicio y mantener las inversiones. Eso sí, ahora en Cullera pagamos en 7 días.

Nunca he sido de aquellos que le dicen a los demás qué deben hacer. Pero hoy, a unos días de poder pedirles otra cosa, sí les pido que hagan, como mínimo, memoria.