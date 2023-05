Manises compta amb un espai privilegiat: el riu Túria. Un element que marca la diferència amb altres localitats valencianes i que potser fins fa poques dècades no ha tingut la rellevància que li corresponia. Esta visió, però, ha pres una altra direcció sobretot per les noves polítiques hidràuliques europees que estan posant l’accent, no només en millores estètiques, sinó també en la recuperació de la salut d’estes zones.

Els últims 8 anys Manises ha seguit la línia marcada per Europa amb intervencions de neteja, d’eliminació d’espècies invasores i de recuperació d’espècies autòctones, en estes accions ens hem coordinat diferents administracions i associacions ecologistes amb l’objectiu de renaturalitzar el riu Túria al seu pas per la localitat. Un riu amb bona salut té beneficis ambientals, socials i econòmics sobre l’entorn més pròxim. Ambientals, perquè un riu en condicions òptimes es convertix en un corredor ecològic molt valuós per a la flora i la fauna autòctona. Socials, perquè pot ser un punt de trobada dels veïns i veïnes de Manises, un punt de socialització si l’entorn resulta agradable i complix amb unes condicions mínimes (taules, seients, banys…). I, per últim, beneficis econòmics, la inversió en la millora i en el manteniment dels assuts, del mirador d’aus i de la ruta de les masies, sense oblidar la fauna i flora del Parc Natural, convertixen el Túria en un reclam turístic per a veïns i veïnes i, per suposat, visitants. Ara bé, un altre element clau és aconseguir que Manises sàpia quant de valuós és el riu per a la nostra ciutat. Així resulta fonamental que les administracions busquem la implicació de la ciutadania oferint formació, educació i sensibilització ambientals. Els manisers i maniseres han de sentir el privilegi que és residir en una ciutat amb riu, perquè el riu és vida.