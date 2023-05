El canvi climàtic ha deixat de ser una amenaça per convertir-se en una realitat contundent. És responsabilitat de totes i tots alleugerar les seues conseqüències, però des de les Institucions Públiques també hem de combatre’l honestament sense populismes, establint aliances amb la ciutadania per impulsar el camí cap a la sostenibilitat.

I hem de fer-ho donant exemple i a Picassent ho fem: Defensem l’ús de l’energia solar perquè és una de les més naturals i netes que hi ha. Així que estem instal·lant plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum en edificis públics com: el Centre de Convivència, el CEIP Príncep d’Espanya i el Magatzem Municipal. Així mateix, amb la posada en marxa del projecte «Picassent Solar» impulsem les comunitats energètiques perquè el veïnat puga consumir energia verda. I a més, bonifiquem l’IBI de les vivendes i empreses que utilitzen este tipus d’energia i l’ICIO al demanar la llicència per col·locar les plaques.

També treballem en la conscienciació de l’estalvi energètic, així, amb Fons FEDER hem renovat amb tecnologia led tot l’enllumenat públic del casc urbà, del Barri de l’Omet i dels Polígons Industrials. Això ens permet que Picassent reduixca la seua «huella de carbono» en més de 700 tones a l’any. A més, procurem un ús responsable de l’aigua, un bé cada vegada més escàs. Per això hem instal·lat un sistema de reg intel·ligent als parcs i jardins del municipi.

Volem un poble «zero emissions» i a poc a poc estem aconseguint-ho. Tenim aprovada una nova ordenança municipal on es redueix la velocitat de circulació en el casc urbà, hem peatonalitzat espais públics i posat en marxa campanyes com «El carrer és teu» amb la que afavorim els desplaçaments a peu. I per tal de donar suport a l’ús de vehicles elèctrics, tenim instal·lades 3 estacions de recàrrega semi-ràpida.

Així és com la política local es reivindica com a eina de transformació, com a via per fer de Picassent un poble més sostenible i habitable.