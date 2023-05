Una mirada global para las migraciones en el Día de Europa

Es habitual que, en las celebraciones o conmemoraciones de los «días de», se revisen las acciones relativas a los conceptos que se quieren potenciar o visibilizar y que dieron lugar a dichas proclamas. Por lo menos en los ámbitos en los que me muevo, el refugio y las migraciones, suele ser así. Este último, además, se acompaña con un manifiesto con denuncias y exigencias de mejora por parte de la ciudadanía. No estoy segura de si pasa lo mismo con el Día de Europa, que celebramos hoy. Si ese fuera el caso, tal vez suenen cantos de alabanzas. La duda, de hecho, la tengo desde el año pasado, que me ha puesto en entredicho muchos conceptos, aunque dependería de quienes hicieran la revisión. De lo que no tengo duda es sobre las piedrecitas que están metidas en ciertos calcetines y zapatos respecto de la gestión de las migraciones y las políticas correspondientes.

La lista de asuntos pendientes es larga y, por lo tanto, no pretendo ser exhaustiva. Comenzaría por los requisitos para viajar al espacio Schengen, término más utilizado por la diplomacia exterior. Continuaría por la externalización de fronteras, que ofrece imágenes deplorables sobre los derechos humanos. También las llamadas «devoluciones en caliente», que en realidad son deportaciones. Sin olvidar la gestión de las embarcaciones que llegan a las costas, el nefasto espectáculo con el que se mantiene a la ciudadanía en una forma de suspense, como si se tratara de una película de ficción y no de la vida de seres humanos reales. No podemos dejar de considerar en esta enumeración las condiciones de vida, si es que ello es vida en su completo significado, en algunos campos de refugiados. Y qué decir de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE,s donde se priva de libertad, esa libertad tan cantada, a personas que no han cometido ningún delito, y permanecen allí sólo por una falta administrativa. Y finalizaría con las problemáticas internas de cada país, autonomía, región o ciudad; tales como el empadronamiento, las citas para el acceso a la protección internacional, la regularización, los asentamientos, la situación de las mujeres y las menores no acompañadas o el racismo imperante en todos los ámbitos sociales… Y cuando se les pregunta a los políticos sobre la cuestión, tiran balones fuera. Los de ámbito municipal a los autonómicos, estos a los de ámbito estatal y estos últimos derivan a «nuestros socios de Europa», como suelen decir. La sensación que queda parece que te advirtieran «no preguntes más». A lo sumo, se nos informa de acuerdos y pactos que no acaban de resolver los problemas, mientras aumentan las cifras de personas desplazadas, muertas en el Mediterráneo, solicitantes de protección internacional, en situación irregular y otras múltiples formas de exclusión social. Los requisitos para viajar al espacio Schengen con un visado, desde los países del llamado «sur global», cualquiera que sea la razón, no resultan fáciles de cumplir, y menos para una persona joven. Una juventud que comparte los sueños propios de esa etapa de la vida, como querer conocer lo que hay más allá de sus entornos, mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. El joven activista, Sani Ladan, explica en un vídeo las cantidades exorbitantes de dinero que tienen que pagar en la búsqueda de alternativas para viajar. La situación no difiere en otros contextos de desplazamientos forzosos, por conflictos armados, persecuciones y otras causas, el deterioro medioambiental entre ellas. Hacen falta, sin demora, políticas basadas en una voluntad real de mejorar la situación de las personas desplazadas, refugiadas, migrantes; desde una perspectiva amplia. Políticas que dignifiquen la vida de las personas que emprenden estos procesos tan propios de la condición humana. En el estado español, se calcula que hay más de medio millón de personas en situación irregular, y parece que se va a tirar por la borda el esfuerzo de otras setecientas mil para conseguir, en tiempo record, las firmas necesarias para presentar la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Entonces, de qué y de quiénes se trata cuando hablamos de Derechos Humanos, participación ciudadana y otros tantos conceptos propios de la democracia. ¿Podría servir de precedente la Directiva Europea 2001/55/CE, aunque tenga sus matices? Lo cierto es que necesitaría de una mirada más allá de las relaciones de cercanía, es decir, global. Vayan por delante, a pesar de todo, mis felicitaciones para quienes celebren este Día de Europa.